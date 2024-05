Eurovision: artista holandês é desclassificado do festival após denúncia

O Eurovision desclassificou o concorrente holandês Joost Klein neste sábado (11), dia da final, após uma produtora do programa denunciá-lo por "intimidação".

O que aconteceu

O festival afirmou que não seria apropriado manter Klein no concurso enquanto o caso é investigado. "Temos uma política de tolerância zero para comportamentos inapropriados no nosso evento e estamos comprometidos com a manutenção de um ambiente seguro para toda a equipe do concurso", disse o Eurovision, em nota.

A emissora holandesa Avrotros considerou a desclassificação "desproporcional". A Avrotros disse ainda estar chocada com a decisão e afirmou que irá "tratar disso mais tarde".

Joost Klein competia com a canção "Europapa". O clipe da faixa acumula mais de 25 milhões de visualizações no canal da Eurovision, enquanto a apresentação ao vivo soma mais de três milhões de acessos.

O que é o Eurovision

Desde 1956, o Eurovision ou Festival Eurovisão da Canção promove uma competição musical entre países europeus. O concurso é aberto a todos os países da Europa e aos integrantes da União Europeia de Radiodifusão, que inclui países do Oriente Médio e do Norte da África.

Cada país participante seleciona um artista e uma música para representá-lo no concurso e, após apresentações ao vivo, os países votam entre si. O resultado é definido por voto popular e voto de um júri técnico.

O Eurovision já revelou grandes estrelas, como a banda sueca ABBA e a canadense Celine Dion. O ABBA venceu em 1974 com a faixa "Waterloo", enquanto Dion venceu representando a Suíça com a faixa "Ne Partez Pas Sans Moi" em 1988. Naquele mesmo ano, a belga Lara Fabian representou Luxemburgo. O artista escolhido não necessariamente precisa ser nativo do país que representa.

Como assistir no Brasil?

O serviço de streaming Zapping exibirá a final ao vivo, neste sábado (11), a partir de 15h30, no canal Zapping Music Live. A transmissão do festival, que neste ano acontece em Malmö, na Suécia, contará com os comentários da jornalista Priscila Bertozzi.