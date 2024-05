Piovani se redime ao pedir ajuda para RS, e Scooby adota cão e vai para Rio

Luana Piovani pediu ajuda dos governos brasileiro e português para enviar donativos ao Brasil. Ela explicou que está enfrenta burocracias para o envio de itens como roupas, água e comida para o Rio Grande do Sul. Já Pedro Scooby retornou ao Rio de Janeiro com um cachorro resgatado por ele nas enchentes.

O que aconteceu

Luana Piovani pediu ajuda aos governos para facilitar a liberação de itens de doação para o Rio Grande do Sul. Segundo ela, a arrecadação feita em Portugal reuniu inúmeras toneladas de itens para doação, mas que o material não consegue chegar ao Brasil por "um problema em questão de autorização do governo federal".

Precisamos de contato com o governo do mais alto escalão, do Itamaraty, para nos ajudar mandando um avião da FAB, pois são muitas doações. Para isso é necessário um requerimento do Itamaraty para o governo português com a solicitação de entrada do avião no espaço aéreo português. Luana Piovani

Atriz afirmou que autoridades não prestam apoio e muito menos os governos brasileiro e português. "A maior preocupação são essas doações ficarem nos armazéns sem chegar para quem realmente precisa."

Declaração surge após críticas a Scooby. No início da semana, ela criticou o surfista pelo filho não ir à escola há 20 dias enquanto ele estava no Rio Grande do Sul. "Pras vacas que acham ele o máximo, peguem a senha", escreveu na ocasião.

Scooby adotou cachorro

Scooby adotou um cachorro resgatado por ele das enchentes no Rio Grande do Sul no último dia 7 de maio. Ele contou nos stories que, a princípio, tinha se separado do novo pet.

Teve um cachorro que no resgate ficou no meu colinho, no jet ski. Eu falei: "ele me adotou". Só que depois ele foi para a triagem, e eu não encontrei mais ele. Eu comecei a perguntar para todo mundo no dia seguinte, e achamos. Estou indo lá buscar. Pedro Scooby

Animal vai com ele para o Rio de Janeiro. "Se ele tiver um dono e isso for provado, eu trago ele de volta. Mas eu estou amarradão, porque eu tive realmente uma conexão muito maneira com esse doguinho. E o nome dele vai ser Eldorado."