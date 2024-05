Susana Vieira comenta sobre fama de ser grosseira: 'Não sei o porquê'

Susana Vieira, 81, foi convidada do "Conversa com Bial" da última quinta (9) e comentou sobre a sua fama de ser grosseira com colegas de trabalho.

O que aconteceu

Susana explicou que foi muito afetada pela morte da mãe. "Após a partida da minha mãe fiquei muito defensiva. Durante todo esse tempo na TV muita gente acha que sou insuportável. Não sei o porquê."

"Sou ótima profissional, colega, sempre cheguei na hora , decoro o texto e sou gentil com quem eu trabalho."

Susana Vieira, no Conversa com Bial

A atriz veterana disse que mudou muito tragédia. "Aquela perda me fez mudar. Tenho um filho só, o Rodrigo, mas acho que a perda de uma uma mãe, em qualquer idade, é a maior perda do mundo. Eu me senti sozinha, senti que nunca mais ia ter um colo. O colo de uma mãe não é igual a nada, uma mãe aceita tudo de você."

Com mais de 50 anos de carreira, Susana Vieira também criticou o etarismo contra atores mais velhos. "A palavra velha ouço pessimamente. Que juventude é essa que não conseguiu me definir de outra forma? A palavra velha não era para ofender. Todo mundo tem avô, avó, pai que é velho, mãe que é velha."