Looks pretos, correntes e mais: as apostas do público para o Summer Breeze

A segunda edição do Summer Breeze Open Air Brasil acontece em São Paulo, no Memorial da América Latina, de 26 a 28 de abril. Confira os looks do público para curtir os dias de festival.

Looks do Summer Breeze 2024

Público no festival Summer Breeze Brasil 2024 Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Público no festival Summer Breeze Brasil 2024 Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Público no festival Summer Breeze Brasil 2024 Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Público no festival Summer Breeze Brasil 2024 Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Público no festival Summer Breeze Brasil 2024 Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Público no festival Summer Breeze Brasil 2024 Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Público no festival Summer Breeze Brasil 2024 Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Público no festival Summer Breeze 2024 Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Público no festival Summer Breeze 2024 Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Público no festival Summer Breeze 2024 Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Público no festival Summer Breeze 2024 Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Público no festival Summer Breeze 2024 Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Público no festival Summer Breeze 2024 Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Público no festival Summer Breeze 2024 Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Público no festival Summer Breeze 2024 Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Público no festival Summer Breeze 2024 Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Público no festival Summer Breeze 2024 Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Público no festival Summer Breeze 2024 Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Público no festival Summer Breeze 2024 Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Público no festival Summer Breeze 2024 Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Público no festival Summer Breeze 2024 Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Público no festival Summer Breeze 2024 Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Público no festival Summer Breeze 2024 Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Público no festival Summer Breeze 2024 Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Público no festival Summer Breeze 2024 Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Serviço

SUMMER BREEZE OPEN AIR BRASIL 2024

Data: sábado, 27 de abril de 2024

Abertura: 10h

Endereço: Memorial da América Latina (Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda - São Paulo, SP)

Classificação etária: 16 anos

Ingressos

Venda on-line: https://www.clubedoingresso.com/evento/summerbreeze2024