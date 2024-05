Três pessoas se tornam rés por ataque de pitbulls a Roseana Murray

A 2ª Vara da Comarca de Saquarema aceitou denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro contra três pessoas envolvidas no ataque de pitbulls à escritora Roseana Murray.

O que aconteceu

Kayky da Conceição Ribeiro dos Santos, Davidson Ribeiro dos Santos e Ana Beatriz da Conceição Dantas Pinheiro, tutores dos pitbulls, se tornaram réus no caso. Os três respondem ao processo em liberdade.

Na decisão, o juiz diz que há provas suficientes para julgá-los pelos crimes de maus-tratos e de deixar em liberdade ou não guardar com cautela animais perigosos. Os crimes são previstos, respectivamente, nos artigos 32 da lei 9.605 e 31 do decreto-lei 3.688.

A denúncia do MP acusa os réus de maltratar os pitbulls, que estavam "debilitados, assustados" e em situação "insalubre". "Os denunciados, agindo com negligência e imprudência, ofenderam a integridade física da vítima Roseana Murray, [...] na medida em que não guardaram com a devida cautela três cães da raça pitbull, de propriedade daqueles", diz a denúncia.

A defesa de Kayky, Davidson e Ana Beatriz discorda da decisão. "A defesa discorda da denúncia oferecida pelo Ministério Público, uma vez que não está lastreada nos elementos coligidos nos autos. O magistrado também equivoca-se em recebê-la integralmente", dizem os advogados em nota enviada a Splash.

Ataque na rua

Roseana perdeu um braço após ser atacada por três cachorros na rua. "Pensei que eles deixariam eu passar. Porém, quando passei, eles me atacaram ao mesmo tempo. Eles me derrubaram e foi muito rápido. Fiquei gritando por socorro, mas não passava ninguém", disse a escritora ao "Fantástico" (Globo).

O ultramaratonista Eduardo Neves foi o responsável por salvar Roseana. "Eu estava indo para a academia, eram 6 horas. A pessoa que me salvou era um rapaz, que corria na praia."

Ela teve graves ferimentos e o braço amputado. Murray foi levada de helicóptero para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo.

Roseana quer voltar a produzir textos após episódio. "Vou escrever os meus poemas com a mão esquerda. A vida vai continuar, eu não morri", concluiu. Ao "Fantástico", o cirurgião Tarcísio Encinas destacou a evolução da escritora durante o processo de recuperação.

Quem é Roseana Murray

Roseana Murray é formada em literatura francesa pela Aliança Francesa. Ela iniciou sua carreira na década de 1980, quando começou a escrever poesias para crianças.

A escritora tem cerca de cem livros publicados e recebeu diversos prêmios. Entre eles: Associação Paulista de Críticos Teatrais (APCA), da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) e da Academia Brasileira de Letras (ABL).

Roseana é casada com o jornalista espanhol Juan Arias Martínez, de 91 anos.