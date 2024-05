Anitta critica Lira e Pacheco e cita tragédia no RS: 'Hora de dar um basta'

Anitta publicou um vídeo criticando a atuação do congresso brasileiro. O clipe, em inglês, foca no deputado federal Arthur Lira e no presidente do senado Rodrigo Pacheco

O que aconteceu

A artista enfatizou a tragédia ambiental no RS. "Enquanto o RS está embaixo d'água, tem Deputado e Senador querendo se aproveitar e passar a boiada".

Anitta disse que "é hora" de defender o país "contra essa gente". "Está em curso um movimento no Congresso Nacional para acabar com as políticas de proteção da natureza. Não vamos deixar. É hora de defender nosso país contra essa gente".

O Congresso brasileiro passou anos atacando o meio ambiente do nosso país. A consequência está aí. É hora de dar um basta. Meu pedido hoje, além de continuar ajudando as vítimas, é para gente se juntar para defender a natureza do nosso país. Precisamos dar um basta em tanta destruição ou vamos enfrentar coisa muito pior lá na frente.

Ela ressaltou que não podia marcar Lira na publicação por já ser bloqueada. A cantora marcou Pacheco.