Zezé elogia Graciele por ajuda ao RS: 'Não mede esforços para ajudar'

A jornalista e influenciadora digital Graciele Lacerda, 43, divulgou nas redes sociais a volumosa doação que preparou, entre peças suas e outras que adquiriu pela internet, para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Em seu perfil no Instagram, ela posou sorridente em meio a uma pilha de caixas, separadas por itens. "Coração aliviado!! Estava angustiada querendo fazer isso o mais rápido possível, porque sei que as pessoas estão precisando muito."

Os produtos separadas por Graciele foram encaminhadas a uma igreja evangélica de São Paulo e serão vendidas em um bazar beneficente. "Todas as peças do bazar foram entregues na Igreja da Lagoinha de Alphaville. Mais de 4 mil peças para ajudar nesta corrente em prol do Rio Grande do Sul."

Namorado da influencer, Zezé di Camargo, 61, enalteceu a iniciativa da amada nos comentários do post. "Por isso te amo tanto! Você não mede esforços pra ajudar. Foi sempre assim."