Final do Eurovision será transmitida no Brasil; saiba como assistir

A final do festival Eurovision será transmitida no Brasil com exclusividade pela Zapping.

O serviço de streaming de TV exibirá a disputa ao vivo amanhã (11) a partir de 15h30, no canal Zapping Music Live. A transmissão do festival, que neste ano acontece em Malmö, na Suécia, contará com os comentários da jornalista Priscila Bertozzi.

A transmissão estará disponível para assinantes em período gratuito de teste. Em expansão, a Zapping opera em países como Chile, Brasil e Peru.

A grande final deste ano tem 26 países na disputa. Suécia, Ucrânia, Alemanha, Luxemburgo, Holanda, Israel, Lituânia, Espanha, Estônia, Irlanda, Letônia, Grécia, Reino Unido, Noruega, Itália, Sérvia, Finlândia, Portugal, Armênia, Chipre, Suíça, Eslovênia, Croácia, Geórgia, França e Áustria estão no páreo.

O que é o Eurovision

Desde 1956, o Eurovision ou Festival Eurovisão da Canção promove uma competição musical entre países europeus. O concurso é aberto a todos os países da Europa e aos integrantes da União Europeia de Radiodifusão, que inclui países do Oriente Médio e do Norte da África.

Cada país participante seleciona um artista e uma música para representá-lo no concurso e, após apresentações ao vivo, os países votam entre si. O resultado é definido por voto popular e voto de um júri técnico.

O Eurovision já revelou grandes estrelas, como a banda sueca ABBA e a canadense Celine Dion. O ABBA venceu em 1974 com a faixa "Waterloo", enquanto Dion venceu representando a Suíça com a faixa "Ne Partez Pas Sans Moi" em 1988. Naquele mesmo ano, a belga Lara Fabian representou Luxemburgo. O artista escolhido não necessariamente precisa ser nativo do país que representa.