Susana Vieira expõe ereção de colegas em cenas de sexo: 'Todos casados'

Susana Vieira, 81, foi entrevistada na edição desta quinta-feira (9) do programa Conversa com Bial (Globo) e expôs detalhes curiosos dos bastidores das novelas em que atuou.

O que aconteceu

Susana admitiu ter passado certos 'perrengues' ao gravar cenas de sexo para os folhetins. "O pior não somos as mulheres, são os homens. Eles têm o problema de serem pegos sem estar no momento de tesão, com a 'coisa' [pênis] no sentido 'descanso'."

Ela citou Ricardo Waddington, 63, como um dos diretores mais prolíficos para conduzir esse tipo de gravação. "O Ricardo vinha com um tesão para fazer essas cenas. Tínhamos medo dele, que era bravo, e fazíamos tudo o que ele mandava: 'Agora tira a roupa, deita ali...' Ficavam 100 pessoas ali [acompanhando a cena] - câmera, camareira, etc. - e nós [atores] pensávamos: 'Meu Deus do Céu!'"

A atriz admite que alguns colegas homens chegaram a ficar 'animadinhos' ao rodar uma sequência quente com ela. "Todos eram casados, gostavam da mulher ali presente, na gravação. Muitas não faziam novela, [e eram] muito piores para acompanhar. Aí eles travavam [nas cenas de sexo]! Ou tinham uma ereção, e acontecia até] de você acabar tendo um caso com a pessoa, entendeu?"