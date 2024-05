K-pop: Stray Kids no MET Gala, retorno do RM, NCT Dream em SP

Splash traz o giro de notícias do k-pop que você acompanhou durante a semana no nosso canal de WhatsApp, o Universo K-pop

NCT Dream: a cada show da nova turnê, os queridos lembram que estão vindo e os fãs precisam guardar dinheiro. Grupo confirmou que virá ao Brasil dia 2 de setembro, no Espaço Unimed. Os fãs do grupo estão preocupados e se mobilizando, pois foi divulgado que não haverá divisão na pista do local. No último show deles no Brasil, muitas pessoas passaram mal devido à lotação e a falta de segurança.

NCT's Jeno goes viral with new photos. pic.twitter.com/zUZYrVfLx2 -- About Music (@AboutMusicYT) May 4, 2024

? NOTA: Diante da delicada situação envolvendo o show do NCT Dream no Brasil, iremos tentar lutar por mudanças para a segurança de todos. Qualquer fanbase que queira nos ajudar será bem-vinda!



Segue o fio para mais informações ? pic.twitter.com/sF9Wmj7a9d -- NCT Brasil²? (@NCTBR_) May 10, 2024

Orgulho tailandês: Bambam levou sua turnê para um dos maiores estádios da Tailândia, o Rajamangala, com capacidade para mais de 50 mil pessoas. É um grande feito para a carreira dele.

I'm sorry but seeing Bambam singing Hard Carry in Rajamangala Stadium (sold out too) really makes me tearing up he really did it. We could've got it for GOT7's Keep Spinning tour and now? I'm so emotional and proud @BamBam1A #ENCOREAREA52DAYpic.twitter.com/QkJLPcNZVT -- Sha (@onhismark) May 4, 2024

Membros do Astro (Jinjin, Eunwoo, Sanha e MJ) foram apoiar a primeira fancon da Moon Sua com seu grupo Billie. Sua estava afastada desde a morte do irmão, Moonbin. É incrível ver ela de volta aos palcos e com tanto apoio. Amigas idols dela foram ao evento para apoiar (Sinb das Viviz, Gahyeon das Dreamcatcher e Yoojoung das Wekimeki).

E onde estão as kpopers fãs de F1? Lisa e Max Verstappen posaram juntos para foto no Grand Prix de Miami, que aconteceu nesta semana.

As ILLIT são atualmente o girl group coreano com mais ouvintes mensais no Spotify. Com 17,71 milhões, o grupo passou as Blackpink (17,65 milhões).

O top 5 atual:

ILLIT - 17,71 milhões Blackpink - 17,65 milhões NewJeans - 16,6 milhões Le Sserafim - 15,7 milhões (G)I-DLE - 11,9 milhões

Rosé postou fotos dela e de Jennie no Instagram, bem Serena e Blair xoxo Gossip Girl, com música de Sex and the city, 100% nova-iorquinas andando pela cidade.

Stray Kids vendeu 59.865 ingressos para a performance que o grupo vai fazer no iDays Festival em Milão, Itália, em 12 de julho. É o segundo grupo/artista que mais vendeu ingressos para o festival neste ano, atrás apenas dos gigantes do rock Green Day (que vendeu mais de 70 mil ingressos).

No fim de semana passado, houve fancon dos Riize, e Wonbin cortou o cabelo. Segue belíssimo, mas sentiremos saudades.

the way wonbin is going viral in korea for his short hair, like look at this godness pic.twitter.com/rCYSjzaSW1 -- ? (@riize_net) May 5, 2024

Foram divulgadas fotos do comeback das Aespa, "Armageddon". O disco será lançado dia 27 de maio, mas antes haverá o pré-single "Supernova", dia 13.

Os SKZ se tornaram o primeiro grupo de k-pop no MET Gala a convite da Tommy Hilfiger.

.@stray_kids wow'd in @TommyHilfiger as they made history by becoming the first K-Pop group to attend the #MetGala https://t.co/ma1iLZrV8s -- Rolling Stone UK (@RollingStoneUK) May 9, 2024

Quem também marcou forte presença no #METGala2024 foi a Jennie. Ela usou um look bem ousado da grife Alaïa, feito especialmente para ela e ficou belíssima.

jennie for the met gala, wearing an alaïa custom asymmetrical draped dress designed by pieter mulier pic.twitter.com/y0qSiHaBoi -- DUDA (@saintdemie) May 9, 2024

Foi divulgado MV de "LALALI", música da hip hop unit do Seventeen.

Zendaya, chega aqui: saíram várias fotos-conceito para o comeback dos ZB1, "You Had Me at Hello". Todos com raquete, jogando tênis e fazendo carão.

O time de marketing e design da Ador segue fazendo tudo: a parceria das NewJeans com Murakami sairá em junho, com "Supernatural" e mais bolsinhas! E serão duas versões: a drawstring bag, que é a mochila de puxar com as alças, e a cross bag, a bolsa atravessada, terá cinco versões diferentes, uma para cada integrante

NewJeans 'Supernatural'

NewJeans X MURAKAMI



2024.6.21. Release



Pre-Order

2024.5.10. 11AM KST

? NJ X MURAKAMI Drawstring Bag ver.

? NJ X MURAKAMI Cross Bag ver.

? Weverse Albums ver.#NewJeans #??? #NewJeans_Supernatural #NewJeans_RightNow? pic.twitter.com/tfLrJq2CkV -- NewJeans (@NewJeans_ADOR) May 10, 2024

Foi divulgado o novo single dos Stray Kids com Charlie Puth, "Lose My Breath" e eles entregaram vocais!

RM voltou com um single que tem mais de seis minutos! "Come Back To Me" foi dirigido por Lee Sungjin, premiado criador e diretor da série "Beef", da Netflix.

Sou do Sul do país (Pelotas) e estou bastante assustada e preocupada com o que está ocorrendo no Estado. Toda a ajuda é bem-vinda, e vários fandoms (armys, stays, carats, etc) estão se movimentando para colaborar. Muito emocionante e importante ver essa movimentação. Muito obrigada!