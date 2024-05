Oficial: 'The Office' terá spin-off com nome da versão original na produção

Do UOL, em São Paulo

Na quarta-feira (8), a plataforma de streaming Peacock confirmou a produção de uma série derivada de 'The Office'. O criador da versão norte-americana, Greg Daniels, já foi confirmado no projeto.

O que já sabemos

Além de Daniels, o nome de Michael Koman também foi incluído na produção. O currículo dele reúne vários trabalhos renomados, com destaque para o 'Saturday Night Live', tendo assinado o roteiro de pelo menos 50 episódios.

A previsão do início da produção é para julho deste ano. A nova série será protagonizada pelos atores Domhnall Gleeson e Sabrina Impacciatore.

A equipe de documentários que imortalizou a filial de Dunder Mifflin em Scranton parte em busca de um novo assunto quando descobre um jornal histórico do meio-oeste já nas últimas em que a editora está tentando reanimá-lo com repórteres voluntários, diz a sinopse.

Sabrina Impacciatore, de 'The White Lotus', e Domhnall Gleeson, de 'Uma Questão de Tempo', estão confirmados no elenco Imagem: Reprodução

Ainda não há previsão para a estreia, mas pelo cronograma tradicional das produções do gênero, é provável que o lançamento aconteça em 2025. "Já se passaram mais de dez anos desde que o episódio final de 'The Office' foi ao ar na NBC, e a aclamada série de comédia continua ganhando popularidade e construindo novas gerações de fãs no Peacock", disse Lisa Katz, presidente da NBCUniversal Entertainment.