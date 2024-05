Reprisada várias vezes e 'joias da titia': o efeito Mandela em 'Alma Gêmea'

Com o retorno de "Alma Gêmea" (Globo) no Vale a Pena Ver de Novo algumas questões que parecem verdades, mas não são, voltaram a circular nas redes sociais.

O Efeito Mandela

Tudo se popularizou com uma postagem do Canal Viva no X (antigo Twitter) que perguntava: "Qual o maior efeito Mandela das novelas?".

Com isso, várias respostas foram dadas pelos telespectadores, mas algumas considerações sobre a novela "Alma Gêmea" chamaram a atenção. Já a conta do canal deu um exemplo da novela "Mulheres Apaixonadas": "Vou começar citando um: A Dóris bater nos avós".

Mas o que é o efeito Mandela? É uma espécie de falsa lembrança coletiva, quando muita gente afirma lembrar de algo que na verdade nunca existiu ou aconteceu.

O nome surgiu por causa de Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul. Isso porque muitas pessoas pensam que ele morreu durante o tempo na prisão, na década de 80, mas o político morreu em 2013, em sua residência.

Reprisada várias vezes

Não é difícil encontrar pessoas afirmando que "Alma Gêmea" já foi reprisada várias vezes. "Essa novela já repetiu tantas e tantas vezes", reclamou uma internauta em uma postagem das redes sociais da Globo.

Mas essa ideia não é verdadeira, trata-se de um efeito Mandela. "Considero 'Alma Gêmea' o maior exemplo de efeito Mandela que conheço, todo mundo acha que já foi reprisada várias vezes", comentou uma usuária do X (antigo Twitter).

Na verdade, essa é a segunda reprise da novela espírita escrita por Walcyr Carrasco na tv aberta. A primeira reapresentação aconteceu em 2009 no Vale a Pena Ver de Novo. Depois disso, "Alma Gêmea" só apareceu novamente nas telinhas em 2022 no Canal Viva.

considero alma gêmea o maior exemplo de efeito Mandela que conheço, todo mundo acha que já foi reprisada várias vezes, mas já fazem 12 anos https://t.co/wI1V59ld2g ? gus (@guss_alv) July 30, 2021

alma gêmea ter tido várias reprises kkkkkkk até minha vó tem essa sensação e ficou hj falando q eh a milésima vez q passa https://t.co/xISDPvsinq ? siri cascudo (@zezecanjica) April 24, 2024