Nobre: Defesa Civil e população do RS deve estar atenta aos próximos dias

A Defesa Civil e a população do Rio Grande do Sul precisam estar atentas à previsão de mais chuvas e ventos fortes, podendo dificultar o escoamento da água dos rios, explicou o colunista Carlos Nobre no UOL News da manhã desta sexta-feira (10).

É muito importante que a Defesa Civil que os rios, como o Guaíba e Lagoa dos Patos, podem demorar muito mais para diminuir o fluxo com essa chuva e os ventos de sábado para domingo, que vão ser para sudoeste, diminuindo a velocidade com que a água vá para os oceanos.

Defesa Civil tem que se preparar para todas essas áreas que estão inundadas e, talvez, até algumas áreas vão ser inundadas ainda mais. Toda a Defesa Civil e a população tem que estar atento até, pelo menos, segunda-feira.

Novas chuvas são previstas no estado

Chuva com maior intensidade será entre o centro-norte e leste gaúcho, incluindo o litoral norte do estado e o sul de Santa Catarina, segundo o Inmet. Os volumes de chuva podem passar dos 100 milímetros entre os dias 10, 11 e 12 de maio.

Começo da semana terá rajadas de vento entre o oeste e o sul do estado. Entre o fim do domingo (12) e a segunda-feira (13), as rajadas de vento variam de oeste a sul, com velocidade acima de 30 km/h. Já na terça-feira (14), os ventos enfraquecem.

Essa condição acontece devido à instabilidade que retorna com mais força ao Rio Grande do Sul no fim desta semana. Inicialmente, como frente quente, uma vez que a frente fria recua de Santa Catarina para o estado gaúcho.

Chuvas deixaram mais de 100 mortos no Rio Grande do Sul

Há 116 óbitos e 756 feridos no estado, segundo a Defesa Civil. O órgão ainda investiga se uma morte registrada durante o período das chuvas tem relação com as enchentes.

Desalojados e desabrigados somam mais de 400 mil. Há 337.346 pessoas fora de casa e outras 70.772 em abrigos, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil às 12h desta sexta-feira (10).

Dos 497 municípios do estado, 437 foram afetados pelas chuvas, que atingem 1,9 milhão de pessoas. Há pelo menos 163 mil casas sem energia elétrica e outras 385 mil pessoas sem água em casa.

