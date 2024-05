Maneskin inicia tour por festivais ao redor do mundo

ROMA, 20 MAI (ANSA) - A banda italiana Maneskin iniciou no México a sua nova turnê mundial, que levará o grupo para vários festivais musicais em diferentes partes do planeta.

O pontapé inicial do tour do Maneskin foi no evento Tecate Emblema, na Cidade do México, que recebeu mais de 55 mil pessoas. O espetáculo começou com "Don't Wanna Sleep" e seguiu com 16 canções no setlist.

Ao todo, a banda realizará uma série de 15 concertos pelos maiores festivais do mundo na América, Europa e Ásia. Em 2023, o grupo tocou para mais de um milhão de fãs de 27 países e quatro continentes.

O Maneskin será a atração de festivais musicais na Alemanha, Holanda, Polônia, Finlândia, Bélgica, Espanha, Portugal, Grécia, Japão e França. Os shows só estão previstos para acabar no fim de agosto. (ANSA).

