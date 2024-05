Ações na Europa registram ganhos leves em meio à incerteza sobre juros

Por Sruthi Shankar e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias encerraram o dia com altas modestas nesta segunda-feira, com os papéis de defesa na liderança, mas os ganhos permaneceram limitados, conforme investidores aguardam dados econômicos em um cenário incerto sobre as perspectivas de cortes nos juros.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,18%, a 523,89 pontos, um pouco abaixo dos picos atingidos na semana passada. O setor aeroespacial e de defesa liderou os ganhos setoriais com um avanço de 1,9%.

O setor de tecnologia subiu 0,8%, antes dos resultados do primeiro trimestre da Nvidia, empresa referência em inteligência artificial, esperados para esta semana nos EUA.

Limitando os ganhos das ações, os rendimentos dos títulos soberanos da zona do euro subiam pelo segundo dia, com os mercados aguardando novos dados de atividade comercial da zona do euro nesta semana, o que poderia fornecer pistas sobre a trajetória monetária do Banco Central Europeu (BCE). [GVD/EUR]

"O fato de que a inflação provavelmente cairá abaixo de 2% temporariamente após o verão europeu sugere que a maioria das autoridades do BCE acha que é seguro começar a flexibilizar a política monetária em junho, antes de reavaliar as perspectivas de inflação e possivelmente fazer uma pausa no outono europeu", disseram analistas do Société Générale em nota.

Na semana passada, Isabel Schnabel, membro da diretoria do BCE, disse em entrevista ao Nikkei que o banco central poderia reduzir as taxas de juros em junho, mas que deveria ser cauteloso em relação a outros cortes nos custos dos empréstimos, dada a incerteza sobre as perspectivas.

Os mercados estão precificando cerca de 65 pontos-base de cortes na taxa de juros do BCE em 2024, de acordo com o aplicativo de probabilidades de taxas da LSEG, em comparação com 67 pontos-base na sexta-feira.

Em LONDRES, o índice Financial Times teve variação positiva de 0,05%, a 8.424,20 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,35%, a 18.768,96 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,35%, a 8.195,97 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 1,62%, a 34.825,01 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,10%, a 11.339,50 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,22%, a 6.902,84 pontos.