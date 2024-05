Motorista invade área de pedestres em ponte com Toyota e fica entalado

O motorista de um Toyota Camry no estado norte-americano da Califórnia colocou seu carro na área de pedestres de uma ponte. O homem estava sob o efeito de álcool e entrou no local pela contramão até ficar preso.

O que aconteceu

Nas primeiras horas do domingo, 12 de maio, um motorista de um Toyota Camry colocou seu carro em uma ponte de pedestres em Larkspur, na Califórnia.

Com uma barreira de concreto em sua entrada para proteger os pedestres no fluxo correto, o homem teria acessado o local pela contramão - onde não há a proteção - e trafegado até ficar preso.

O responsável pelo incidente foi detido pela polícia, e ninguém ficou machucado durante a ação do infrator.

A Patrulha Rodoviária da Califórnia disse: "é alarmante encontrarmos motoristas bêbados a qualquer hora do dia e da noite. Sempre esperamos pegá-los antes que batam".

