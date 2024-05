Funeral de presidente do Irã será em 23 de maio

ROMA, 20 MAI (ANSA) - O funeral do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, será realizado no dia 23 de maio em sua cidade natal, Mashhad, no nordeste do país, anunciou o vice-presidente iraniano, Mohsen Mansouri, na tarde desta segunda-feira (20).

"A cerimônia fúnebre do aiatolá Raisi acontecerá na noite de quinta-feira no mausoléu de Imam Reza", declarou ele à IRIB TV, de acordo com a agência Tass, fazendo referência a um dos principais santuários dos xiitas.

De acordo com as autoridades locais, uma primeira cerimônia fúnebre será realizada em Tabriz, nesta terça-feira (21), e, em seguida, em Qom, a 100 km a sudoeste de Teerã, capital do país.

Somente depois da solenidade, que também incluirá as demais autoridades estatais mortas na tragédia, o corpo de Raisi será levado para sua cidade natal para ser enterrado.

O líder iraniano morreu no domingo (19) em um acidente aéreo com outras sete pessoas, incluindo o ministro das Relações Exteriores iraniano Hossein Amirabsollahian. (ANSA).

