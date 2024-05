Sequestrada: de onde vem o dinheiro de Anic, casada com Benjamin Herdy

A advogada Anic de Almeida Peixoto Herdy, 54, foi sequestrada, em fevereiro deste ano e, mesmo após o pagamento do resgate de R$ 4,6 milhões segue desaparecida. Ela é casada com o professor Benjamin Cordeiro Herdy, 78.

Benjamin e Anic são casados há 20 anos e têm em comum uma filha. Além disso, ela é mãe de mais um menino, enquanto ele tem outros quatro filhos. Não é possível saber exatamente qual é a fortuna de Benjamin, que veio da fundação e da venda de um grupo educacional pelo seu pai.

Mas de onde vem o dinheiro do casal?

Benjamin Cordeiro Herdy é um dos sete filhos de José de Souza Herdy, que faleceu em 1989. José foi fundador do complexo educacional que deu origem à universidade Unigranrio, no Rio de Janeiro.

A fortuna da família Herdy começou a ser estabelecida nos anos 1970, quando o também professor fundou a AFE (Associação Fluminense de Educação). A entidade se tornou mantenedora das Faculdades Unidas Grande Rio, consolidada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e hoje conhecida como Unigranrio.

Os primeiros cursos ministrados na instituição foram Ciências Contábeis e Administração, seguidos de Pedagogia e Letras. Já na década de 1980, iniciaram as turmas da área da saúde: Odontologia, Enfermagem, Farmácia e Ciências Biológicas, além de Matemática e Química. Nos anos 1990, ainda vieram Direito, Informática e Secretariado Executivo.

Venda da universidade

Em 2021, a família Herdy vendeu a Unigranrio ao grupo Afya Educacional, detentor da maior rede de faculdades de medicina do país. A transação, no valor de R$ 700 milhões, foi concluída da seguinte forma: 60% em dinheiro no ato e o restante em quatro parcelas anuais. Os valores correspondentes à partilha de cada herdeiro não foram revelados durante a transação.

"Foi um namoro antigo, que começou no início da pandemia. Alguns meses de negociação até culminar na assinatura do contrato. Será nossa operação com o maior número de vagas autorizadas", disse o CEO da Afya, Virgílio Gibbon ao jornal "O Globo" na época da aquisição.

Segundo a publicação, a receita líquida da Unigranrio, em 2020, chegava a R$ 263,1 milhões. Cerca de 68% do valor vem dos cursos da área de saúde, sendo 49% apenas de medicina. Em 2023, a projeção da receita líquida era de R$ 343,2 milhões.

Outros empreendimentos

Além de herdeiro do grupo educacional, Benjamin ainda é sócio de pelos menos mais duas empresas: o Hotel Fazenda Casarão da Afetiva, em Silva Jardim (RJ), e a Herdy Incorporações e Participações, que trabalha no ramo imobiliário.

Ao lado da mulher, ele ainda é sócio da Lanic Consultoria e Serviços, empresa de Teresópolis (RJ), responsável por treinar e desenvolver profissionais.

O que aconteceu

Anic de Almeida Peixoto Herdy, 55, despareceu em 29 de fevereiro. Ela foi vista pela última vez ao estacionar seu carro em um shopping de Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

A Polícia Civil investiga o caso, mas os trabalhos estão em segredo de Justiça. A policia ainda apura se a advogada e estudante de psicologia está viva, segundo reportagem do jornal O Globo.

O marido recebeu mensagens após o sumiço de Anic. Em uma delas, ele pediu R$ 4,6 milhões. O trechos foram exibidos hoje no "Fantástico", da TV Globo. Benjamin relatou dificuldade para sacar o dinheiro. E os sequestradores sugeriram para ele pedir ajuda a "Gordo", apelido de Lourival Correa Netto Fadiga. De acordo com a TV Globo, Lourival convivia com a família há pelo menos três anos e se dizia policial federal — o que era mentira. Foi ele que convenceu Benjamin a não procurar a polícia.

Amigo da família, Lourival é suspeito de envolvimento no sequestro. A polícia identificou que, após o pagamento do resgate, "Gordo" comprou uma caminhonete em uma concessionária na Barra da Tijuca por R$ 500 mil em dinheiro vivo, além de uma moto por R$ 30 mil. Ele, seus dois filhos e sua amante foram presos.