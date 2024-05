Raquel Landim é a nova colunista do UOL para política e economia

Do UOL, em São Paulo

A jornalista Raquel Landim é a nova colunista do UOL. Landim vai escrever sobre política e economia, além de participar do UOL News.

Carreira no jornalismo

Formada em jornalismo pela USP, com especialização em Londres, passou por grandes veículos e foi âncora da CNN.

Ajudou a fundar o Valor Econômico, foi repórter especial da Folha e colunista do Estadão.

É autora do livro "Why Not". Publicada pela Intrínseca, a obra narra a história dos irmãos Joesley e Wesley Batista, da JBS.

Landim afirma que a coluna no UOL será um dos maiores desafios de sua carreira.