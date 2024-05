RS: parcela adicional do seguro-desemprego é paga nesta terça-feira

Os trabalhadores recém-demitidos do Rio Grande do Sul recebem nesta terça-feira (21) a primeira parcela adicional do seguro-desemprego. A medida beneficia profissionais dos 336 municípios do Rio Grande do Sul em situação da calamidade após as enchentes que atingiram o estado.

O que aconteceu

O governo federal liberou o pagamento extra após a tragédia. O decreto do Ministério do Trabalho e Emprego vale para todos os que já recebiam as parcelas do benefício antes do dia 5 de maio.

Quem havia recebido a última parcela do seguro-desemprego em abril, terá o primeiro adicional. Para o mês de junho, a outra parcela extra será novamente disponibilizada.

As parcelas adicionais devem beneficiar 139.633 mil trabalhadores. A liberação deve ter custo de R$ 497,8 milhões aos cofres públicos, segundo o Ministério do Trabalho.

A consulta dos recursos está disponível nos canais do governo. Para verificar se tem direito ao auxílio, o trabalhador pode entrar em contato com a Central de Atendimento do Ministério do Trabalho pelo telefone 158 e informar o CPF ou o número do PIS.

A análise também pode ser feita por outros meios. Também fica disponível a consulta no portal Gov.br, nas unidades de atendimento do Ministério do Trabalho, no SINE ou pelo telefone 0800-726-0207 da Caixa Econômica Federal.