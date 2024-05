1º dia na Mansão: Conquisteiros contam ovos e doam roupas a Rambo

Os 20 Conquisteiros escolhidos para entrar na Mansão da Grande Conquista tiveram hoje (10) o seu primeiro dia oficial na casa.

O que aconteceu

Logo pela manhã, durante o café, os participantes contaram ovos e fatias de pão para saber quanto cada um poderia consumir. Ficou combinado que cada um poderia comer dois ovos e quatro fatias de pão de forma por dia.

MC Mari também mobilizou os demais participantes para arrecadar roupas para Will Rambo. Ela pediu para que cada um desse algo de si para ele.

Segundo a cantora, o Conquisteiro afirmou que não tinha levado muitas roupas por acreditar que não duraria muito tempo no programa. "Ele trouxe só aquelas roupas que a gente vê ele usando sempre", disse.

