Do Japão ao Peru, estas são as melhores cidades para comer e beber em 2024

Uma das mais autênticas experiências que um turista pode ter em um novo e inexplorado destino é conhecer — e experimentar — toda a variedade de sabores de sua cozinha (e de seus bares).

Com a ajuda de mais de 180 jornalistas de gastronomia e viagem, a revista especializada Food & Wine avaliou e elegeu os melhores destinos para quem fecha as malas com o objetivo de se aventurar com o paladar. Foram levados em consideração critérios como ingredientes únicos e mais frescos, além da seleção de estabelecimentos locais. Veja a lista de vencedores:

1. Tóquio, no Japão

Tóquio, no Japão Imagem: Kris Sevinc/Unsplash

Concentrando o maior número de restaurantes com estrelas no prestigiado Guia Michelin — a "bíblia da gastronomia" — com 183 representantes, a capital japonesa foi considerada um "centro de dedicação às técnicas culinárias, ingredientes de qualidades e tradição que continua a impressionar".

Apesar de casas que servem excelentes sushis, rámen (ou lámen) e izakaya, sem frescura, Tóquio não abriga só os clássicos da cozinha regional, como também boas opções de comida de rua e gastronomia internacional — o que a garantiu o título de "joia da qualidade e diversidade" em termos de sabores.

2. Istambul, na Turquia

Istambul, na Turquia Imagem: Alexander Spatari/Getty Images

O destino turco ganhou sua posição graças à "clássica experiência de frutos do mar do Bósforo, além do simit (pão local) nas ruas da cidade antiga" ou ainda pela sua vibrante cena de alta gastronomia. Influenciada pela sua proximidade com a costa do Mar Egeu e com a Europa mediterrânea, sua culinária traz traços de todas essas culturas, que pode ser vista dos seus mercados de temperos ao seu famoso drinque nacional, o raki.

3. Cidade do México, no México

Cidade do México, no México Imagem: MartinM303/Getty Images/iStockphoto

Do requisitado Pujol, de Enrique Olivera, à comida de rua mais casual, a Cidade do México é tida como um destino incomparável quando o assunto é comida. Entre os pratos destacados pela publicação estão os "tacos al pastor", que ainda ressaltou que novidades surgem a todo momento nas mãos de uma nova geração de criativos chefs que rompem barreiras na cozinha.

4. Paris, na França

Paris, na França Imagem: AlexKozlov/Getty Images

A cultura de bistrôs é intensa em Paris, onde pratos clássicos como o filé com fritas ainda reinam supremos. Nos últimos anos, no entanto, Paris expandiu seus horizontes culinários, segundo a revista, oferecendo experiências de alta gastronomia de inspiração do leste europeu, da Itália, Japão, Oriente Médio e até México. Foi considerado um destino para amantes "aventureiros" do comer.

5. Lima, no Peru

Experiência do Central, um dos melhores restaurantes do mundo em Lima, no Peru Imagem: Reprodução

A cidade que abriga os melhores restaurantes do mundo na atualidade conta com diversidade de excelentes paradas como o casual peruano Matria, casas de churrasco como o Osso e estabelecimentos mais tradicionais como o Mayta, indica a revista. Já os restaurantes mais luxuosos estão no estiloso bairro de San Isidro. A cena de coquetéis é quase tão robusta quanto a gastronômica, com bares criativos, temáticos e retrôs.

6. Roma, na Itália

Roma, na Itália Imagem: piola666/Getty Images

A culinária romana se baseia em tradição bem representada pelas trattorias com pratos tradicionais e ingredientes regionais. Não deixe de provar o cacio e pepe (massa com queijo e pimenta), pizza al taglio (a quadradinha) e spaghetti all'amatriciana (molho sugo com guanciale, o bacon da bochecha do porco, e queijo pecorino). Há também outras opções de menu mais moderno como o Marigold.

7. Cidade-Estado de Singapura

Cé La Vi Singapore em Marina Bay, Singapura Imagem: Divulgação

Nos últimos anos, Singapura se converteu em um dos destinos gastronômicos mais interessantes do mundo, cortesia de novos (ou reformados) hotéis — COMO, Mondrian, Conrad Singapore Orchard — e restaurantes de conceito internacional como Wagyu X, Shoukouwa Shinjidai e Kun,.

8. Copenhague, na Dinamarca

Noma, em Copenhague, na Dinamarca Imagem: Reprodução

A Food & Wine apontou que foi o Noma — já tido como o melhor restaurante do mundo — que colocou Copenhague no mapa gastronômico há pouco mais de 20 anos. Desde então, no entanto, a cidade ganhou vida própria no cenário internacional e até seu típico cachorro quente com remoulade (molho de mostarda, maionese e anchovas) e picles foi parar na série de tevê "The Bear". Com o Noma se preparando para fechar as portas, outras casas interessantes de alto padrão se preparam para dominar os holofotes, entre elas Kadeau, Vaekst e Alchemist.

9. Osaka, no Japão

Osaka, no Japão Imagem: SeanPavonePhoto/Getty Images

As melhores pedidas em Osaka são mesmo pratos tradicionais japoneses, como o takoyaki (bolinhos de polvo), okonomiyaki (panquecas salgadas), kushikatsu (espetinhos fritos de carnes e vegetais) e yakitori (espetinhos grelhados na brasa de carvão) executados à perfeição. Osaka tem a segunda maior área metropolitana do Japão, depois de Tóquio, e por isso também conta com quase 100 restaurantes com estrelas no guia Michelin.

10. Madri, na Espanha

Localizado em Madri, o restaurante Botín foi fundado em 1725 e é o mais antigo do mundo em funcionamento Imagem: Divulgação/Botín

A publicação recomenda paradas interessantes na capital espanhola, como o Mercado de San Miguel, onde é possível experimentar variedades de delícias da cozinha castelhana. Ainda entraram para a lista especialidades locais como a Tortilla Española da Casa Dani, os churros com chocolate da Chocolatería San Ginés e o verdadeiro Manchego espanhol do Formaje, uma casa especializada em queijos artesanais no bairro Chamberí.

11. Quioto, no Japão

Ichimonjiya Wasuke, ou simplesmente Ichiwa, a loja de doces mais antiga do mundo em Quioto, no Japão Imagem: Hisagi/Creative Commons

O Japão tem outra representante de peso na lista, sua antiga capital, que é tida como uma das cenas gastronômicas mais culturalmente significativas do país e carrega preciosidades históricas. Passe pelo Mercado Nishiki para experimentar o peixe mais fresco da região, e pela experiência da casa de chá de 400 anos Hyotei. Restaurantes Ryotei, onde é possível ver as apresentações de gueixas e experimentar a cozinha tradicional japonesa, são imperdíveis — a revista recomenda o Kyoto Kitcho, no bairro de Arashiyama.

12. Lisboa, em Portugal

Bar e restaurante Seen, com vista privilegiada para Lisboa, em Portugal Imagem: Divulgação

Em Lisboa, peça peixes e frutos do mar frescos como polvos e sardinhas. Para a sobremesa ou um café, vá de pastel de natal. A vida social e cultural da cidade se organiza em torno das refeições, segundo a publicação, por isso não dá para perder a chance de conhecer as tabernas e também as casas mais formais da cidade, como o Belcanto, do celebrado chef José Avillez, no bairro de Chiado. Um bom vinho português e queijos para petiscar são indispensáveis por lá.

13. Montreal, no Canadá

Rua Wellington, em Montreal: a rua é permeada por bares e restaurantes com espaços ao ar livre na praia urbana de Verdun Imagem: Reprodução/Facebook Promenade Wellington

A cena gastronômica de Montreal está bem representada, de acordo com o ranking, pelo Mercado Jean-Talon, fundado em 1933. Por lá, é possível lançar mão de verduras e legumes frescos, queijos, carnes e foie gras. Mas há estabelecimentos especializados pela cidade em bagels, cortes defumados e o poutine — tradicional prato canadense que combina o queijo de coalho e as batatas fritas com um molho de carne. Uma boa parada para o vinho está no Vin Mon Lapin.