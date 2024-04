'Família É Tudo': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 29/04 a 04/05

A novela "Família É Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.

Leia o resumo completo dos próximos capítulos:

Segunda-feira, 29 de abril

Bia e Babbo voltam para a Fundação. Netuno se esconde com Vênus, e os dois se enfrentam. Tom não consegue falar com Vênus e se preocupa. Jéssica convida Electra para dar aulas com ela para meninas carentes. Paulina decide fazer uma surpresa para Tom. Brenda se preocupa com a saúde de Ramón. Tom encontra Vênus desacordada na Fundação. Paulina descobre que Tom pediu Vênus em casamento. Lupita fica no mesmo quarto que Júpiter no hotel. Andrômeda encontra Chicão. Mila exige que Hans marque o jantar com Catarina para anunciar seu casamento. Vênus diz a Tom que a pessoa que invadiu a Fundação queria matá-la.

Terça-feira, 30 de abril

Tom se surpreende com a afirmação de Vênus e pensa em como protegê-la. Paulina ingere grande quantidade de medicamentos e todos estranham seu comportamento. Andrômeda se declara para Chicão. Elisa decide ir para Salvador atrás de Júpiter. Brenda vê Paulina dopada. Netuno pensa em Vênus. Júpiter se diverte com Lupita. Chicão e Andrômeda dormem no ônibus de viagem. Hans e Jéssica procuram, nos pertences de Mila, a gravação que a moça tem contra eles. Vênus comenta com Tom que tentaram matá-la para que ela pare de investigar a morte do pai. Brenda questiona Paulina sobre os frascos de comprimidos que encontrou em sua bolsa.

Quarta-feira, 01 de maio

Paulina desabafa com Brenda e implora que ela não conte para Tom. Vênus decide fingir que não investigará mais a morte de seu pai. Mila fala sobre o jantar com Catarina e Hans fica furioso. Júpiter se emociona com o modo como Lupita o trata. Mila repreende Leda e Lizandra por causa de Guto. Júpiter e Lupita passeiam de helicóptero. Elisa chega a Salvador. Andrômeda se assusta com a tia de Chicão. Hans fala com o técnico de celular que recuperou a gravação para Mila. Jéssica tenta se aproximar de Electra. Lupita descobre que seu avô não está doente e comemora com Júpiter. Elisa diz para Júpiter que está esperando um filho dele.

Quinta-feira, 02 de maio

Elisa humilha Lupita, que decide voltar para São Paulo. Enéas sugere que Plutão convide Tom para ser seu novo técnico. Jéssica arma com uma amiga para convencer Electra de suas boas intenções em relação a ela. Andrômeda tenta tirar leite de uma vaca no sítio. Hans consegue as cópias da gravação feita por Mila. Max se incomoda com as roupas que Nicole usa para ir a uma festa com ele. Hans deixa Mila sozinha no restaurante. Júpiter não consegue falar com Lupita. Murilo avisa a Vênus que ela pode perder a Fundação.

Sexta-feira, 03 de maio

Vênus sofre com a revelação de Murilo. Plutão tenta convencer Tom a ser seu treinador. Nicole pede a ajuda de Plutão. Mila percebe que foi enganada por Hans. Lupita volta para casa arrasada e Guto e Chantal se preocupam com ela. Júpiter deixa Elisa sozinha em Salvador. Paulina destrata Pudim, que fica arrasado. Plutão sofre por não poder dizer a Nicole que eles não são da mesma classe social. Jéssica se diverte ao saber o que Hans fez contra Mila. Vênus relembra de quando inaugurou a Fundação. Andrômeda vê Chicão dar dinheiro para Nair e o questiona. Lizandra invade o quarto de Guto. Otto avisa a Netuno que planejará um acidente para tirar a vida de Vênus. Tom vê Gina na rua.

Sábado, 04 de maio

Tom intercepta Gina, mas se distrai com as crianças. Guto foge de Lizandra. Chicão tenta enrolar Andrômeda. Otto diz a Netuno que não pode ter mais uma morte nas costas e cobra que ele ajude a matar Vênus. Paulina pede remédios a Brenda, que nega. Lupita diz a Chantal que Elisa está enganando Júpiter. Guto sofre chacota no trabalho. Hans diz que não vai fazer o que Mila quer e ela diz que ele vai se arrepender. Andrômeda escuta Nair e Chicão conversando sobre o valor das mentiras contadas e pergunta se foi enganada. Netuno observa Vênus e Babbo em um café próximo à fundação e se prepara para agir.

