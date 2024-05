RS: Em live, Scooby é surpreendido com pergunta sobre Luana Piovani

Auxiliando nos resgates de vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, Pedro Scooby foi surpreendido com uma pergunta sobre Luana Piovani durante uma live.

O que aconteceu

O momento foi compartilhado nas redes sociais.

Scooby aparece ao lado de um homem, que pede que ele o ajude com divulgação. "Scooby, dá uma puxada aqui só pra galera puxar o pix para comprar o motor."

O ex-BBB e surfista atende ao pedido. "Galera, ajuda o parceiro aqui com um pix para comprar o motor."

Na sequência, o homem surpreende Scooby com uma pergunta sobre Luana. "Saudade da Luana Piovani, não?".

Scooby rebateu o homem, rindo. "Eu não."

Críticas

Recentemente, Luana Piovani rebateu as críticas que recebeu após Pedro Scooby ajudar no resgate de pessoas em situação crítica no Rio Grande do Sul.

Pessoas atacaram Luana Piovani nas redes sociais. A atriz compartilhou um print que mostra alguns dos comentários: "Esperando você falar mal do ex agora! Porque quando ele faz um 'a' você fala, mas quando faz o bem, cala, né? Cômodo demais", disse uma usuária do Instagram.

Luana não deixou barato. "Meu filho tá faz 20 dias no Rio e ainda não foi pra escola. Pras vacas que acham ele o máximo, peguem a senha", escreveu nos stories.

Ela disse que teve uma crise de choro ontem ao ver notícias sobre o Rio Grande do Sul. "Acabei chegando em uns comentários tão estúpidos, tão grosseiros, tão absurdos... E eu tendo que engolir tudo, falei: 'Cara, vou lá de novo?'. É muito desesperador quando a gente não sabe o que fazer, quais atitudes ter, sabe? Já me deu vontade de começar um tsunami de novo... Mas é isso, não adianta, a gente não deseja pelo outro e não faz a parte do outro. Então eu vou respeitar as escolhas, estou trabalhando a minha frustração e hoje já me sinto melhor", disse Luana.