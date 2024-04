Britney Spears faz acordo com o pai, mas pagará valor milionário

Britney Spears encerrou a disputa judicial com o pai, Jamie Spears, ao assinar um acordo na última quinta (25). O fim do imbróglio acontece dois anos depois do fim da tutela que a cantora estava, controlada pelo genitor por 13 anos. No entanto, Britney foi obrigada a pagar US$ 2 milhões de honorários dos advogados do pai.

O que aconteceu

Um acordo foi assinado na Suprema Corte de Los Angeles. "Embora a tutela tenha terminado em novembro de 2021, o desejo [de Britney] de liberdade agora está verdadeiramente completo", disse o advogado da cantora, Mathew S. Rosengart, à revista EW.

Jamie Spears disse estar feliz com o acordo. "Não posso comentar detalhes específicos, pois o acordo é confidencial. Jamie está feliz por tudo isso ter ficado para trás. Ele ama muito a filha e tudo o que fez foi protegê-la e apoiá-la. É lamentável que algumas pessoas irresponsáveis na vida de Britney tenham escolhido arrastar isso por tanto tempo", contou Alex Weingarten, advogado de Jamie, à revista People.

A tutela judicial foi estabelecida há quase 16 anos, após internação de Britney Spears em clínica de reabilitação. Após longa batalha judicial, Jamie Spears aceitou renunciar ao comando da tutela, que foi revogada no fim de 2021.