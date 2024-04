Grampeador de ouro e Tony Hawk particular: as extravagâncias de 'Fortuna'

"Fortuna" é uma série de comédia do Apple TV+ que acompanha a história de Molly (Maya Rudolph), uma bilionária recém-separada que está descobrindo uma nova vida. A produção conta com diversos momentos nos quais extravagâncias de pessoas ricas chamam a atenção.

Abaixo, veja algumas ostentações da personagem

Quarto de Doces

Um quarto inteiro cheio de doces para se deliciar quando precisar. Na série, a protagonista o visita quando quer ficar sozinha e colocar os pensamentos no lugar.

O cômodo é todo colorido e fica na The One, mansão usada para gravar "Fortuna". A casa é avaliada em US$ 250 milhões (cerca de R$ 1 bilhão na cotação atual).

Preguiça

Molly tem um bicho-preguiça chamado Arnold para auxiliá-la a ficar menos estressada. O animal é mostrado em um vídeo feito para o YouTube da Apple TV+ e funciona como um quadro de perguntas e respostas.

David Chang

Em uma cena, o famoso chef David Chang prepara uma elaborada refeição com vários pratos para Molly. Ela prova o primeiro prato e elogia como é maravilhoso. Mas ela diz a ele que o que ela realmente deseja é um burrito de feijão e queijo, ao que ele relutantemente diz que coloca um no micro-ondas para ela.

Ter um chef pessoal é uma coisa, mas ter um chef famoso para cozinhar refeições diárias parece mais do que Molly precisaria. Considerando que ela parece muito feliz com um simples prato de micro-ondas ocasionalmente, também parece totalmente desnecessário.

Tony Hawk

A bilionária contratou o skatista Tony Hawk para ensiná-la o esporte. Ele é um dos fundadores da marca Birdhouse Skateboards, o primeiro atleta a realizar a manobra "900", e também é muito conhecido por dar nome a franquia de jogos digitais, Tony Hawk's.

Piscina de cachorros

Em seu novo iate, Molly decide que uma das menores piscinas do barco será para seus cachorros. A piscina é, obviamente, uma piscina coberta de tamanho normal completa com espelho no teto para mostrar seu reflexo e uma linda água azul. A maioria das pessoas ficaria entusiasmada com uma piscina assim, mas para Molly, é algo bom apenas o suficiente para ser uma área de recreação para seus cachorros.

Iate

O iate em si é uma grande extravagância, embora, em defesa de Molly, tenha sido presenteado a ela por seu marido. Ele provavelmente comprou para ela mantê-la ocupada e sem saber o que estava fazendo pelas costas dela.

O iate escolhido para aparecer na primeira temporada precisou ser feito por computação gráfica, pois era tão grande que a marinha dos Estados Unidos não permite que ele entre em território americano. "Não temos bilhões de dólares para filmar essa série, embora a Apple tenha nos fornecido os recursos que precisávamos. Então, filmamos em uma parte da casa como se fosse o interior do barco."

Barco que apareceu em 'Fortuna' precisou ser feito em computação gráfica Imagem: Divulgação/ Apple TV+

Copos com aros dourados

Em uma cena em que Molly decide se recompor e limpar a bagunça que fez na casa, há alguns copos de aros dourados que ela pega. Embora copos com aros dourados não sejam incomuns em bares chiques, é provável que os dela sejam feitos de ouro verdadeiro e caro.

É um sinal definitivo de riqueza e opulência possuir tais artigos de vidro porque significa excesso. Provavelmente, as bebidas que Molly estava desfrutando nos copos eram uísques caros, vinhos ou alguma outra bebida sofisticada.

Grampeador de ouro

Ela tem um grampeador de ouro. Quando Molly limpa e arruma seu escritório na instituição de caridade, ela arruma seus utensílios de trabalho e o objeto dourado aparece.

Fortuna

Em "Fortuna", Molly se divorcia do marido bilionário ao descobrir que ele a traía. Na divisão pós-casamento, ela fica com uma fortuna de US$ 84 bilhões.

A série de comédia do Apple TV+, chegou à segunda temporada e acompanha a história da bilionária Molly, interpretada por Maya Rudolph. Ao longo dos episódios, somos apresentados a diferentes extravagâncias impensáveis de pessoas ricas, como iates tão grandes que não podem navegar na costa norte-americana e mansões de mais de R$ 1 bilhão.