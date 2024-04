Show sem calcinha? Bailarinas de Leonardo explicam truque após viral

As dançarinas do cantor sertanejo Leonardo foram acusadas, na última quinta (25), de se apresentarem sem calcinha. No entanto, hoje, as artistas explicaram-se no Instagram, afirmando que estavam, sim, usando a roupa íntima.

"Nós somos bailarinas do cantor Leonardo e é óbvio que a gente usa calcinha", falaram as dançarinas em vídeo para sua conta oficial.

Calcinhas bege. No vídeo gravado para o Instagram, as bailarinas do sertanejo apareceram segurando as calcinhas que usaram no show, todas da cor bege - cor similar ao tom de pele das dançarinas.

O que aconteceu?

Edição? Na última quinta (25), as bailarinas de Leonardo foram acusadas de se apresentarem sem calcinha, após um vídeo delas dançando em um show viralizou nas redes sociais.

"Após a polêmica sobre um vídeo nitidamente editado onde borraram a imagem para parecer que as meninas estavam sem calcinha. Nossas meninas resolveram responder de forma descontraída, diferente de como foram abordadas", explicou a conta oficial do balé, criticando os internautas.

Fio dental? Na internet, diversas pessoas se dividiram entre acharem que as dançarinas estavam realmente sem calcinha, e defenderem que, na verdade, elas estariam usando uma roupa íntima do tipo fio dental.