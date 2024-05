Após crise de Netuno, Vênus quase morre do coração em 'Família É Tudo'

No capítulo de sexta-feira (10), da novela "Família É Tudo" (Globo), Netuno tem uma crise, e Vênus se desespera. Jéssica pede perdão a Murilo.

Leda se insinua para Guto, que fica nervoso. Lupita revela a Júpiter o local onde Leda está com Guto. Luca consegue lembrar de tudo o que aconteceu em seu flat, na noite do crime.

Chicão anuncia a chegada de Andrômeda à festa para os jornalistas. Lizandra se junta a Leda e Guto à mesa no restaurante. Gina avisa Tom que descobriu o paradeiro de Mathias.

Vênus se emociona ao falar com Netuno. Jéssica fala com Hans que eles precisam impedir Electra de reabrir o caso do ataque a Luca.