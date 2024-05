Saryne: Transparência de Gracyanne contrasta muito com silêncio de Belo

Belo finalmente se manifestou sobre as fofocas envolvendo o término com Gracyanne Barbosa. Mas, apesar de ir a público, o cantor acabou por deixar uma mensagem vaga, afirma Chico Barney. "Senti falta de um posicionamento mais firme", disse o colunista no Central Splash de ontem (9).

"Acho que ele está reclamando da fama, das pessoas que querem saber da vida pessoal dele", defendeu Bárbara Saryne. "Igual ao Davi [do BBB 24]", completou Chico.

A comentarista salientou que o artista sempre teve um cuidado para preservar o relacionamento e nunca deu entrevistas falando sobre ele, mas poderia abrir uma exceção. "O que eu lamento é que a Gracyanne acabou se expondo muito. Ela foi aberta, transparente, falou o que aconteceu e foi muito julgada por isso. Quando ele não conta o lado dele, fica como se ela estivesse na fogueira", disse.

Saryne diz que Belo poderia comentar momentos já citados por Gracyanne, como a pausa que eles tiveram no relacionamento. "Aliviaria muito os julgamentos que ela tem sofrido. Acho que é isso que ela sente falta; a mágoa dela vem um pouco disso".

Chico Barney analisa que se trata de uma disputa de narrativas. "Ela se expõe, admite o que fez, diz que se sente culpada mesmo não tendo sido uma traição, e ele vem com outro tipo de discurso, que poderia seguir a mesma linha de raciocínio para que os dois ficassem bem", defende Saryne. "Se foi um combinado, agora fica um julgamento muito mais pesado para ela. Para a mulher, já é mais pesado, e piora mais".

Assista à íntegra do Central Splash:

