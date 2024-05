Planos de remoção de CO2 são insuficientes para conter aquecimento global

A redução das emissões de gases de efeito estufa é a principal medida para frear a crise climática nas próximas décadas. Uma nova pesquisa conduzida por uma equipe internacional de cientistas mostra que os planos atuais dos países para remover CO2 da atmosfera não serão suficientes para cumprir o limite de aquecimento de 1,5 ºC estabelecido no Acordo de Paris.

O estudo, publicado na revista Nature Climate Change, foi liderado pelo Instituto de Pesquisa Mercator sobre Bens Comuns Globais e Mudança Climática (MCC), sediado em Berlim, e envolveu uma equipe internacional de cientistas.

Paralelamente, uma pesquisa exclusiva do jornal britânico The Guardian com centenas de especialistas do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) mostrou que principais cientistas do clima do mundo preveem que as temperaturas globais ficarão pelo menos 2,5 °C acima dos níveis pré-industriais neste século.

Lacunas

Desde 2010, a Unep, a organização ambiental das Nações Unidas, tem feito uma medição anual da lacuna de emissões - a diferença entre os compromissos de proteção climática dos países e o que é necessário para limitar o aquecimento global a 1,5 ºC, ou pelo menos abaixo de 2 ºC.

"Nos Relatórios de Lacunas de Emissões da ONU, as remoções de carbono são consideradas apenas indiretamente", disse o autor principal, Dr. William Lamb, do grupo de trabalho de Ciência da Sustentabilidade Aplicada do MCC.

"Afinal, o referencial usual para os compromissos de proteção climática são as emissões líquidas, ou seja, emissões menos remoções. Estamos agora tornando transparente a lacuna de ambição específica na ampliação das remoções."

A co-autora, Dra. Naomi Vaughan, do Centro Tyndall de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas da UEA, acrescentou que a "análise mostra que os países precisam de mais conscientização, ambição e ação na ampliação dos métodos de remoção de carbono juntamente com reduções profundas nas emissões para alcançar as aspirações do Acordo de Paris.

De acordo com o estudo, se as metas nacionais forem totalmente implementadas, as remoções anuais de carbono induzidas pelo homem poderiam aumentar em no máximo 0,5 gigatoneladas de CO2 (500 milhões de toneladas) até 2030 e em no máximo 1,9 gigatonelada até 2050.

Isso contrasta com o aumento de 5,1 gigatoneladas necessárias de acordo com último relatório de avaliação do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas), considerando o limite de aquecimento a 1,5 ºC e uma expansão rápida de energias renováveis e redução de emissões fósseis.

A lacuna para o ano de 2050 é, portanto, de pelo menos 3,2 gigatoneladas de CO2 (5,1 menos o máximo de 1,9).

Um cenário alternativo, também derivado do IPCC, pressupõe uma redução significativa na demanda global de energia, devido a mudanças de comportamento politicamente iniciadas como o elemento central da estratégia de proteção climática.

Neste caso, a remoção carbono aumentaria em uma quantidade mais modesta: 2,5 gigatoneladas em 2050. As metas nacionais totalmente implementadas estariam próximas o suficiente para este cenário, com uma lacuna em 2050 de 0,4 gigatonelada.

A equipe de pesquisa destaca o problema dos limites de sustentabilidade na ampliação das remoções de carbono; por exemplo, a demanda associada por área de terra acabará por prejudicar a biodiversidade e a segurança alimentar. No entanto, ainda há muito espaço para projetar políticas de manejo de terras justas e sustentáveis.

"O cálculo certamente deve ser refinado", disse o Dr. Lamb. "Mas nossa proposta usando os cenários de foco abre ainda mais o discurso sobre quanta remoção de carbono é necessária para cumprir o Acordo de Paris. Uma coisa é clara: sem uma redução rápida nas emissões em direção a zero, em todos os setores, o limite de 1,5 ºC não será alcançado sob quaisquer circunstâncias."

Recomendações para políticas públicas de redução das emissões: