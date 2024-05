Jovem disse que almoçou ao lado de corpo, foi malhar e esfaqueou mãe morta

O adolescente de 16 anos que matou a família a tiros em SP disse à polícia que planejou a morte dos pais e da irmã e que permaneceu com os corpos por dois dias em casa.

O que aconteceu

O adolescente planejou a morte dos pais e da irmã após ter sido proibido de usar o celular e o computador, de acordo com o boletim de ocorrência. Na casa da família foram encontrados os corpos do pai, da mãe e da irmã, também de 16 anos.

As mortes, o feminicídio, vilipêndio cadavérico e a posse da arma de fogo serão investigadas pelo 33º DP de Pirituba. O jovem foi encaminhado à Fundação Casa.

Na quinta-feira (16), o adolescente se desentendeu com os pais. Segundo o boletim de ocorrência ao qual o UOL teve acesso, o jovem narrou que os pais haviam o chamado de "vagabundo", tirado seu celular e seu computador. Com a proibição, narra o boletim, o rapaz não conseguiu usar o aparelho para uma apresentação na escola.

Na sexta-feira (17), o adolescente ficou sozinho em casa e testou a arma do pai. A vítima era da Guarda Civil Municipal e tinha uma arma na residência — uma Taurus 9MM. O jovem sabia onde estava o artefato e chegou a fazer um teste enquanto estava sozinho.

Adolescente esperou pai e irmã chegarem da escola para agir, diz o documento. Por volta das 13h23, o pai estava na cozinha, de costas, quando foi atingido por um disparo na nuca - causando o óbito.

Após o disparo, o adolescente foi ao andar superior da casa e atirou na irmã. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o jovem foi questionado sobre o barulho de tiro e, após a pergunta, disparou no rosto da irmã.

Almoçou e foi para academia

O adolescente almoçou com os corpos na casa. Segundo narra o B.O, após as mortes do pai e da irmã, o adolescente chegou a se alimentar na residência e ir para a academia até que a mãe voltasse do trabalho.

Jovem recepcionou a mãe antes de matá-la. Por volta das 19h, a mãe chegou em casa. O adolescente abriu o portão para ela e aguardou a mãe entrar. Ao se deparar com o cadáver do marido, a mulher gritou e, em seguida, levou um tiro pelas costas - caindo perto do corpo do marido. A arma ficou escondida em um sofá até a chegada da mãe à residência.

No sábado (18), o rapaz ainda cravou uma faca nas costas do corpo da mãe, narra o boletim de ocorrência. Em depoimento à polícia, o adolescente voltou a afirmar que praticou atividades de rotina, como ir até a academia e à padaria. Ao chegar, por afirmar "ainda estar com raiva dela", ele fincou a faca nas costas da mãe.

No domingo, (19), o jovem se entregou. Policiais militares disseram que o adolescente ligou para a polícia dizendo que havia matado os familiares usando a arma do seu pai. Os agentes foram até a residência, na rua Raimundo Nonato de Sá, Vila Jaguara, e constataram os óbitos.

Segundo o boletim de ocorrência, o adolescente disse que já havia pensado em matar os pais antes, mas nunca planejou. Em depoimento, o jovem alega que não se arrependeu do que fez. O caso foi registrado na madrugada de segunda (20).