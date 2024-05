Sete presos serram grade, pulam cerca e fogem de prisão no interior de SP

Sete presos do regime semiaberto fugiram da Penitenciária I de Mirandópolis, no interior de São Paulo, na noite de domingo (19).

O que aconteceu

O grupo teria serrado as grades da cela e pulado o alambrado da penitenciária. As informações são do Sifuspesp (Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo).

A Polícia Militar realiza buscas para localizar e prender os fugitivos. A SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) confirmou a fuga e informou que abriu apuração preliminar para checar as circunstâncias da evasão dos sete presos.

Foi registrado boletim de ocorrência e o juízo local foi comunicado, acrescentou a SAP. Dos sete fugitivos, quatro são da cidade de Andradina e os demais de Itanhaém, São Paulo e Presidente Venceslau.

Os fugitivos foram identificados pelo Sifuspesp. São eles: Abiner Augusto Garcia Silva, Andriws Nunes Machado, Brunno Ferreira Mendes, Carlos Welton Brito Silvestre, Leonardo Ardenghi Da Costa, Leonidas Fernandes Da Silva e Lucas Matheus Ferreira De Oliveira.

Custodiados do regime semiaberto podem sair para trabalhar estudar fora da unidade, desde que tenham autorização judicial. Ainda conforme o sindicato, o presídio tem capacidade para 516 detentos e atualmente tem uma população de 778