Petróleo fecha em baixa com mercado preocupado com demanda

As cotações do petróleo fecharam em baixa nesta segunda-feira (20), com o mercado preocupado com a demanda da commodity.

O preço do barril Brent do Mar do Norte para entrega em julho caiu 0,32% em Londres, a 83,71 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano com vencimento em junho, perdeu outro 0,32%, para 79,80 dólares.

"O prêmio de risco sobre a oferta continua diminuindo", afirmou Daniel Ghali, da TD Securities. Apesar dos sete meses de guerra em Gaza, dos ataques dos rebeldes huthis do Iêmen no Mar Vermelho e dos ataques recíprocos de Israel e Irã, "não há nenhuma perturbação nos envios" de petróleo, destacou o analista.

Não houve reação do mercado à morte do presidente iraniano, Ebrahim Raisi, e de seu chanceler, Hossein Amir-Abdollahian, no domingo, constataram os analistas do Eurasia Group.

"O fato de os primeiros elementos apoiarem a tese de um acidente afastou os temores de uma escalada no Oriente Médio" como resultado deste acontecimento, acrescentaram.

"Os sinais de um enfraquecimento da demanda, particularmente na Ásia, mais que compensam as inquietações sobre possíveis dificuldades de abastecimento", indicou o Eurasia Group.

Em particular, os analistas destacaram que a atividade das refinarias chinesas caiu em abril para seu mínimo no decorrer deste ano.

