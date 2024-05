Juventus aproveita apagão do Bologna e empata fora de casa

ROMA, 20 MAI (ANSA) - Após estar perdendo por 3 a 0, a Juventus aproveitou o enorme apagão do Bologna e saiu com o empate em 3 a 3 contra o rossoblù no estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha.

A atual campeã da Copa da Itália passou grande parte do encontro com o placar desfavorável, pois Riccardo Calafiori e Santiago Castro colocaram os mandantes na frente do marcador.

Os comandados de Thiago Motta, que se despediram do Renato Dall'Ara na atual temporada, controlaram o duelo até os 76 minutos, quando Federico Chiesa aproveitou um erro de Jhon Lucumì para diminuir.

Em menos de um minuto, a Velha Senhora mostrou sua força e igualou o placar com Arkadiusz Milik e Kenan Yildiz.

Apesar do tropeço, o Bologna manteve a terceira posição, com os mesmos 68 pontos da Juve, mas o rossoblù tem a vantagem no saldo de gols.

O resultado foi bom para a Atalanta, que tem 66 e ainda sonha com o terceiro degrau da competição. (ANSA).

