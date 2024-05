PM encontrado morto no Guarujá foi torturado por criminosos, diz delegado

O soldado Luca Romano Angerami, que estava desaparecido desde o dia 14 de abril e foi encontrado morto nesta segunda-feira (20), foi torturado, segundo a polícia. Ele sumiu no Guarujá, na Baixada Santista, após sair de uma adega na comunidade Santo Antônio.

O que aconteceu

"Com certeza houve tortura", disse o delegado Rubens Barazal, da Seccional de Santos. Ele informou ao Brasil Urgente (TV Bandeirantes) que a virilha do PM foi cortada. Ele havia sido visto pela última vez entrando em uma biqueira (ponto de venda de drogas) na região.

Policiais precisaram caminhar por duas horas para encontrar o corpo, que estava no alto do morro da Vila Baiana. O cadáver estava enterrado em uma cova rasa e com o rosto "bastante desfigurado", disse o delegado Antonio Sucupira, também à Bandeirantes: "Sinais de tortura, de que algum objeto cortante [foi usado para provocar] esganadura, enforcamento [do agente]. Esse policial deve ter sofrido muito antes de ter sido morto."

Corpo do PM estava enrolado em várias camadas de plástico e cobertores. Os criminosos, segundo Barazal, usaram o material para ajudar na colocação do corpo na cova. Os agentes também encontraram o cativeiro para onde PM foi levado e torturado logo após ter sido sequestrado.

Informante detalhou a trajetória dos criminosos e informou às autoridades o local onde o corpo estava. O cadáver já estava em estado de putrefação, mas foi identificado em razão das tatuagens que Luca tinha no corpo. Apesar disso, um exame de DNA, por meio da arcada dentária, será realizado no IML (Instituto Médico Legal) para identificação oficial.

Crime foi cometido porque Luca era policial, diz delegado. Fabiano Barbeiro, da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) em Santos, no litoral de SP, definiu o caso como "uma retaliação do crime organizado contra as forças de segurança".

11 suspeitos já foram identificados pela polícia. Nove deles já estão presos (dois com prisões temporárias decretadas pela Justiça) e a polícia já individualizou as condutas de cada um deles no crime. Os envolvidos na morte poderão responder por tortura, homicídio qualificado, ocultação de cadáver e por outros crimes.

Polícia também identificou a participação do PCC (Primeiro Comando da Capital) no crime. Os membros da facção criminosa participaram do "tribunal do crime" que terminou na morte de Luca. Outros corpos também já haviam sido encontrados na região de mata fechada onde estava o corpo do soldado. A área já era utilizada pelos criminosos como "cemitério clandestino".

Corpo de policial morto é encontrado no Guarujá Imagem: Divulgação

Preso mentiu sobre sumiço de PM para proteger PCC

Um dos presos, identificado como Edivaldo Aragão, 36, mentiu sobre o desaparecimento do PM. Ele foi denunciado à Justiça por impedir e embaraçar investigações envolvendo a organização criminosa.

Aragão tinha objetivo de atrapalhar a investigação do caso. Segundo a Polícia Civil e o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), ele mentiu às autoridades com a intenção de atrapalhar as investigações sobre o paradeiro do soldado e de proteger os verdadeiros envolvidos no sumiço do policial militar.

A reportagem não conseguiu contato com o advogado de Edivaldo Aragão. O espaço permanece aberto para manifestações, e o texto será atualizado caso haja um posicionamento.

O preso afirmou em depoimento à Polícia Civil que participou do sequestro da vítima. Acrescentou que o militar foi levado para São Vicente, onde acabou morto e teve seu corpo jogado da Ponte do Mar Pequeno.

Pistas ajudaram a polícia a descobrir mentira. Policiais civis traçaram o trajeto feito pela vítima e constataram, por meio de relatos de testemunhas e imagens de câmeras de segurança, que Angerami nem sequer saiu do Guarujá na noite do desaparecimento e, portanto, jamais foi levado para São Vicente.

Os agentes concluíram que o PM foi até uma adega no Guarujá na noite de 13 de abril e lá ficou com amigos e uma irmã. Angerami estava armado e foi alertado por conhecidos que traficantes de drogas descobriram que ele era policial.

Um relatório da Polícia Civil diz que o soldado ficou na adega até as 5h55 do dia 14 de abril. Depois, seguiu de carro até um ponto de venda de drogas e foi "rendido violentamente" nas imediações da esquina das ruas Magnólias e Violetas, no Guarujá.

O carro do PM, um Corolla de cor prata, foi encontrado na rodovia Cônego Domenico Rangoni, no Guarujá. O veículo estava aberto, com as chaves no porta-malas e sem o estepe.