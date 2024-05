Após chegar na Bahia, Kika é assediada por José Bento em 'Renascer'

Nos próximos capítulos da novela das 9 "Renascer" (Globo), Kika (Juliane Araújo) vai ate a Bahia atrás de Eliana (Sophie Charlotte), mas será assediada por José Bento (Marcello Melo Jr).

O que vai acontecer

Decidida a morar junto com Eriberto (Pedro Neschling), Kika viaja para conversar com Eliana. Ao chegar na Bahia, ela é recebida por Sandra (Giullia Buscacio) e ficará hospedada no antigo bordel de Jacutinga (Juliana Paes).

Ela consegue conversar com a amiga e revela que não será mais sua advogada. Além disso, ela também conta que está tendo um relacionamento com Eriberto, que é ex-amante de Eliana.

Mas não é com a viúva de Venâncio (Rodrigo Simas) que Kika terá problemas, e sim com José Bento. O ex-namorado assedia a advogada.

Quem presencia a cena é Zinha (Samantha Jones) e Lu (Eli Ferreira). Com isso, a professora fica irritada com o amante e decide se afastar totalmente do filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira).

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.