Após planejar viagem com Quinota, Artur faz juras de amor à mocinha

Artur propõe buscar os registros no Rio de Janeiro e Quinota concorda em acompanhá-lo. Blandina e Marcelo ludibriam Floro Borromeu, que liberta o rapaz.

Quintilha se declara como a proprietária do hotel e dispensa Tobias Aldonço. Seu Tico Leonel e Tia Salete depositam confiança em Quinota para viajar com Artur até o Rio de Janeiro, e Zefa Leonel se emociona com a decisão da filha.

Blandina domina Marcelo e esboça o plano para eles alcançarem a riqueza dos Leonel. Dona Manuela abençoa a jornada de Quinota e Artur.

Sob orientação de Nivalda e Sabá, Floro comunica a Aldenor, Nastácio e Zé Beltino que devem desocupar as terras da Gruta Azul. Artur assegura a Quinota que permanecerão juntos para sempre.