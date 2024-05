Maria Flor sobre crise dos 40 anos: 'passou e me percebi mais interessante'

Do UOL, em São Paulo

Quando completou 40 anos de idade, a atriz Maria Flor tinha um bebê com pouco mais de um ano de idade enquanto entrava em um processo novo de autoconhecimento. No programa Maria vai com os Outros, de Universa, ela conta que perceber o envelhecimento trouxe uma sensação agridoce.

A crise dos 40 veio no sentido: caramba, estou envelhecendo. Estou na metade, a morte está mais perto. [...] Mas o envelhecimento, a coisa de se perceber mais velha e mais interessante ao mesmo tempo, estou achando bom. Maria Flor, atriz

A nova idade, para atriz, veio com a sensação de passagem do tempo, se ver como uma observadora de experiências que ela já tinha vivido e que não faziam mais parte da sua rotina e dos seus hábitos.

Olho as meninas e as atrizes mais jovens e penso 'já estive lá'. Mas já passou também, que legal que fiz, eu estive ali, fui a gatinha. Fui às festas, tirei várias ondas. Maria Flor, atriz

Além de uma espécie de balanço sobre as suas vivências e o que cabia ou não na sua nova vida aos 40 anos, a atriz começou a pensar mais sobre a morte, em um tipo de exercício para entender qual parte da sua trajetória estava pronta e qual poderá existir nos próximos 40 anos para viver, criar e sonhar.

