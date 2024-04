The Night Flight Orchestra transforma o Summer Breeze em pista de dança

Quem descia a rampa em direção ao Sun Stage, vindo do show sombrio e pesado do Lacuna Coil, não entendia nada: dezenas de headbangers dançando animadamente como se estivessem em uma boate, com direito a trenzinho e tudo. O estranhamento delirante era uma cortesia do The Night Flight Orchestra.

Vamos combinar que o grupo sueco, em sua primeira visita ao Brasil, era um corpo estranho dentro do line up sisudo do Summer Breeze. Criado em 2007 pelo vocalista Björn Strid e o falecido guitarrista David Andersson, ambos da banda Soilwork, o The Night Flight Orchestra trabalha um gênero muito peculiar, o AOR - sigla para Adult Oriented Rock.

Ou seja, eles criam músicas com aquele gosto forte de pop rock clássico dos anos 1970 e 1980 que dominam ainda hoje rádios adultas - tipo Alpha FM e Antena 1. É uma mistura de Journey, Foreigner, Survivor e outras do gênero, com refrões grudentos, teclados soterrando tudo e vocais dobrados.

E fazem isso tão bem, com tanto profissionalismo e conhecimento, que não é preciso conhecer nenhuma das músicas do The Night Flight Orchestra para imediatamente sair dançando. Cada canção junta notas, acordes e levadas que já fazem parte do DNA da memória afetiva de quase todo mundo.

Junte-se a isso uma banda afiada e muito competente, que executa cada canção com precisão e classe - mas sem deixar de se divertir. Além de Björn, que puxa o público a cada intervalo entre uma música e outra, a dupla de backing vocals Anna Brygård e Åsa Lundman são um espetáculo à parte de carisma e talento.

O resultado é um show espalhafatoso e vibrante, que fez gente que vestia camiseta do Cannibal Corpse engatar um trenzinho como se estivesse no auge da empolgação de uma festa de casamento. É preciso muita força de vontade e mau-humor para ficar parado durante a apresentação do The Night Flight Orchestra - e, no Sun Stage do Summer Breeze Brasil, ninguém conseguiu.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo do rock? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

SUMMER BREEZE OPEN AIR BRASIL 2024

Data: sábado, 27 de abril de 2024

Abertura: 10h

Endereço: Memorial da América Latina (Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda - São Paulo, SP)

Classificação etária: 16 anos

Ingressos

Venda on-line: https://www.clubedoingresso.com/evento/summerbreeze2024