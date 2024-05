Mãe de Justin levanta suspeita e intriga fãs: 'Netos mais fofos do mundo'

Pattie Mallette, mãe de Justin Bieber, levantou suspeitas de netos gêmeos após anuncio da gravidez de Hailey Bieber com o cantor.

O que aconteceu

A avó paterna celebrou a notícia no post de Stephen Baldwin, pai da modelo. "Parabéns, vovô! Vamos ter os netos mais fofos do mundo!".

Os fãs do casal ficaram intrigados com o fato dela ter usado "netos" no plural já começaram a questionar. "Os netos? Como assim no plural?", perguntou uma seguidora. "Espera, são dois? Mulher, eu não aguento", disse outra. "Por favor, parem de falar que o Justin vai ser pai de gêmeos, é muita coisa para eu raciocinar", completou mais uma.

Rapidamente, Pattie se explicou nos comentários. "Não, não são gêmeos (risos). Quem me dera. Só quero dizer em geral. Esperançosamente, eles terão mais do que um [filho] eventualmente. Eles farão bebês lindos sempre que os tiverem. Um é suficiente por enquanto".