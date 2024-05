A Grande Conquista: Parcial mostra Baronesa dentro, Andreia e Lizi fora

Nesta quinta-feira (9), 14 dos 30 participantes que estão em A Grande Conquista (Record) continuarão no reality e seguem para Mansão.

O que aconteceu

Ysani segue liderando a parcial da enquete de Splash, e deve ir para a Mansão com 21,22%.

Rivais, a enquete mostra que Baronesa pode continuar no reality (11,22%) mas Andreia de Andrade pode voltar para casa só com 1,14% dos votos.

Liziane Gutierrez segue na berlinda com (2,06%) e brigando por um lugar entre os 14.

De acordo com a parcial, também devem continuar: Rambo (5,05%), Fellipe Villas (4,76%), Taty Pink (4,73%), Brunna Bernardy (3,6%), Lucas de Albú (3,36%), Cátia Paganote (3,25%), Bifão (3,23%) e Vinigram (3,21%).

Com as vagas finais no momento estão MC Mari (3,18%), Jey Jey (3,12%), Clevinho (3,09%) e Brenno e Lippe empatados (2,99%).

Com chances de ainda virar o jogo estão Heitor (2,74%) e Gabi Rossi (2,24%).

Entre os possíveis eliminados estão: Hideo (1,94%), Charles Daves (1,91%), Edlaine (1,76%), Jaline (1,48%), João Pinto (1,36%), Thiago Luz (1,12%), Guipa (0,93%), TH (0,67%), Fê Sampaio (0,62%), Maysa Reis (0,55%) e Manoelzinho (0,49%).

