Fácil e rápido: aprenda a baixar vídeos do Instagram em 3 passos

Você está rolando o feed do Instagram e se depara com um vídeo que adoraria salvar no seu celular ou enviar diretamente para alguém? Saiba que atualmente o Instagram permite fazer o download de qualquer vídeo do Reels em apenas alguns toques. Veja como fazer:

Como baixar vídeo no Instagram

1) Clique no ícone com um pequeno avião, que representa o botão de "Compartilhar".

Botão também funciona para compartilhar de diversas formas Imagem: Arquivo pessoal

2) Arraste a tela inferior para baixo até chegar na opção de "Baixar".

Lembre-se que arquivo ocupará memória no seu celular Imagem: Arquivo pessoal

3) Procure pelo arquivo no seu celular. Normalmente fica na pasta "Downloads".