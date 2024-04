Summer Breeze: Influencer fala de conteúdos explicativos sobre rock

O influencer Ian Garbinato — mais conhecido como O Cara do Metal no Instagram, que conta com mais de 300 mil seguidores — falou sobre o estilo de conteúdo explicativo que produz sobre as diferentes vertentes do rock. Em entrevista a Splash no Summer Breeze 2024, em São Paulo, ele afirmou que enxergou uma oportunidade no gênero e decidiu começar a produzir os conteúdos.

Enxerguei que havia uma lacuna, não havia muitos vídeos curtos falando de metal. No YouTube já existia alguma coisa, mas não pegava um público muito abrangente. Eu procuro atingir um público mais jovem, mas também pessoas mais velhas e interessados em saber mais sobre metal e outras vertentes do rock.

O gaúcho de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, conta que procura variar os estilos de postagem para atingir públicos diferentes: "Tento fazer uma mistura de humor com coisas mais explicativas. Já fiz playlist para o pessoal que não conhece muito começar a curtir. Uma seleção de álbuns importantes e que é quase impossível as pessoas não gostarem. Já devo ter convertido muito gente para o metal."

Novo estilo de metal

Formado em produção fonográfica, o Cara do Metal tem uma banda de mesmo nome, com integrantes da região de Porto Alegre. Ele já esteve em outros grupos de new metal e metal progressivo. Hoje, segundo o artista, a intenção é lançar um álbum até o fim de 2024.

É um novo estilo de metal, que chamamos de "nova geração do metal brasileiro". Inclusive, convido as pessoas para ouvirem nossa nova música, Roma de los Andes.

No Summer Breeze, ele afirmou que gosta de quase todas as bandas, mas quer ver uma em especial: Killswitch Engage. Os norte-americanos tocam no domingo (28), último dia de festival.

