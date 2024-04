Astro da Marvel, Chris Pratt é a voz de Garfield: 'Lia todas as histórias'

Chris Pratt, conhecido por ser o Senhor das Estrelas de "Guardiões da Galáxia", dá a voz para o gato mais famoso do mundo: Garfield. O ator está empolgado com o lançamento de "Garfield: Fora de Casa", por ser fã do personagem desde criança.

Eu me lembro que lia todas as histórias de Garfield quando era criança. Assim que o jornal chegava, ia direto na seção de filmes para descobrir novos lançamentos e, depois, na parte das tirinhas, Garfield sempre estava lá.

Chris Pratt, em nota, com exclusividade para Splash

O ator afirma que a vida Garfield tornou-se ainda mais fácil, pois, agora, ele pode pedir sua lasanha com um simples clique. "Não há nada de ruim em sua rotina, exceto as segundas-feiras."

Neste filme, porém, ele será obrigado a sair de casa e embarcar em uma aventura para a qual está totalmente despreparado. "Veremos como e por que ele se tornou como é. Isso é sobre o que faz de Garfield o Garfield."

"Garfield: Fora de Casa" chega aos cinemas brasileiros em 1º de maio. Na trama, Garfield sai de sua zona de conforto para viver uma aventura ao ar livre. Junto de seu fiel escudeiro canino, Odie, o carismático gato laranja vai auxiliar o gatuno e maltrapilho Vic (dublado por Samuel L. Jackson) —seu pai, há muito tempo perdido—- a se livrar de uma enrascada.

Todo mundo sabe que Garfield ama lasanha e odeia segundas-feiras, mas ele nunca teve uma aventura tão intensa até agora.

O ator foi a primeira escolha dos cineastas após testarem a ideia animando Garfield com um trecho de áudio de Pratt em um talk show. "Ele estava falando sobre algo relacionado a amar comida — não consigo me lembrar se era lasanha", relembra o diretor Mark Dindal, de "A Nova Onda do Imperador".

Pegamos aquele trecho de diálogo e fizemos um pouco de animação, e parecia capturar muito bem a essência de Garfield. Chris simplesmente reflete aquela preguiça e sarcasmo em sua voz natural.

O próprio Jim Davis, criador do personagem, ficou impressionado com a precisão da dublagem de Pratt. "Ele tem uma ótima atitude em sua voz e um timing incrível. Dou nota dez para Chris quando o assunto é humor. E uma das coisas que ele faz é realmente trazer a essência e personalidade de Garfield para o personagem. Ele o interpretou perfeitamente. É ótimo ouvi-lo. Você pode imediatamente relaxar e pensar, 'Sim, isso é Garfield'".