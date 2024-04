Camisetas de bandas viram uniformes de 'times' entre fãs no Summer Breeze

A mania de camisetas entre os fãs de rock é algo que chama atenção. Cada um usa da sua banda preferida como se fossem times de futebol. No Summer Breeze, uma diversidade imensa pode ser vista. Camisetas de bandas inclusive do cenário underground, como é o caso do Desalmado, que estampa a roupa de Renata, profissional de TI que acompanha o festival.

"O Desalmado possui mais de 15 anos e conheço alguns integrantes. É uma banda de grindcore (subgênero do heavy metal). No Summer Breeze eu vim para ver principalmente o Within Temptation", conta.

Quem coleciona camisetas e discos de vinil é o funcionário público aposentado Delcy, que traz no peito uma camiseta da banda de metal britânica Cathedral.

"Gosto muito de camisetas de banda e praticamente só uso isso. Eu vim para ver o Angra, Gamma Ray, In Extreme e ontem o Sebastian Bach. Eu cheguei a tirar uma selfie com ele, mas infelizmente a foto não saiu", lamenta.

Os fãs usaram camisas com suas bandas preferidas durante o Summer Breeze Brasil Imagem: Victor Rocha/UOL

Venda de camisetas no festival

Antes de entrar no Memorial da América Latina, local em que acontece o Summer Breeze, é possível ver diversos ambulantes vendendo camisetas de rock e do festival. Um deles é Bruno, que há uma semana veio de Recife tentar a sorte com a venda dos artigos.

"Faz uma semana que vim para cá, estou vendendo cada uma por 70 reais. No dinheiro consigo por 65, mas é o mínimo que dá pra fazer. Lá no Recife eu também trabalhava com a venda de camisetas de rock", afirma.

O preço de outros vendedores era similar ao de Bruno. Dentro do festival, camisetas de bandas podem ser encontradas por mais que o dobro do preço dos ambulantes, R$ 150. A variedade de bandas e estilos, no entanto, é maior.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo do rock? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

SUMMER BREEZE OPEN AIR BRASIL 2024

Data: sábado, 27 de abril de 2024

Abertura: 10h

Endereço: Memorial da América Latina (Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda - São Paulo, SP)

Classificação etária: 16 anos

Ingressos

Venda on-line: https://www.clubedoingresso.com/evento/summerbreeze2024