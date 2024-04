Sol de rachar castiga os roqueiros no Summer Breeze Brasil

Calor de 32º, sensação térmica de 35º, sol torrando na estrutura de concreto descampada do Memorial da América Latina, onde está acontecendo a versão brasileira de um dos maiores festivais de metal do mundo, o Summer Breeze. E parece que vai ser assim até a segunda semana de maio.

Segundo o Climatempo, as temperaturas vão ultrapassar os 30ºC neste final de semana e a média para essa época do ano é de 26,2ºC. Até domingo (5), não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar entra em declínio e deve atingir valores próximos aos 35% nas horas mais quentes. Muito sol e tempo seco, sem vento.

E os fãs que vieram até o festival para prestigiar suas bandas preferidas estão sofrendo com tanto calor. A maioria vem paramentada, vestindo preto e até mesmo tecidos pesados como veludo e couro, o que não é recomendado em altas temperaturas, segundo o bombeiro Cláudio Seixas, da brigada de incêndio responsável pelo Festival. "É importante usar cores claras, que reflitam a luz e tecidos leves e naturais, como o linho e o algodão, que ajudam o corpo a transpirar e a pele a respirar melhor", explica.

Definitivamente não é o que o pessoal está usando aqui. "Eu me bezuntei de protetor solar fator 80, tô usando um chapéu e roupas leves, além de muita água entre uma cervejinha e outra", diz Daniela Gonki, 46, maquiadora de efeitos especiais.

Depois dos últimos acontecimentos envolvendo calor e shows de música, quando uma fã morreu por exaustão térmica durante show da Taylor Swift, no Rio de Janeiro em novembro passado, foi sancionado o projeto de lei que torna obrigatório o fornecimento de água potável em shows e grandes eventos em todo o Estado, de autoria da deputada Paula da Bancada Feminista (Psol).

O Summer Breeze disponibiliza uma estação de água, onde pessoas podem beber livremente e abastecer garrafas, desde que sejam de plástico mole, daquelas descartáveis. A estação porém, está totalmente mal sinalizada e escondida em um cantinho do enorme festival, ao lado do Espaço Kids e pouca gente fica sabendo da existência dela.

"Tá muito difícil chegar na água, principalmente para quem está com crianças pequenas, tem mobilidade reduzida ou é PCD, explica a professora Caroline Henkclein, de 24 anos "Está sempre muito cheio, precisamos atravessar a ponte que liga os palcos maiores aos menores e ela quase sempre está intransitável, fica sugestão de deixarem a estação de água em um local mais central", recomenda.

Então, fica a recomendação para quem pretende visitar o festival neste domingo (28): Se não quiser abrir mão do preto, escolha roupas de tecidos leves, proteja a cabeça com chapéus e bonés, use muito protetor solar, alimentação leve e muita água.

SUMMER BREEZE OPEN AIR BRASIL 2024

Data: sábado, 27 de abril de 2024

Abertura: 10h

Endereço: Memorial da América Latina (Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda - São Paulo, SP)

Classificação etária: 16 anos

Ingressos

Venda on-line: https://www.clubedoingresso.com/evento/summerbreeze2024