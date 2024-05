A Grande Conquista: Baronesa se irrita com pum no quarto e briga com João

Os gases dos de alguns vileiros tem incomodado bastante os colegas de confinamento em A Grande Conquista (Record).

O que aconteceu

Enquanto estavam Baronesa, Gabi, Heitor, Fê, João Pinto, Thiago Luz, MC Mari e Manoelzinho dentro do quarto arrumando as malas, Baronesa se irritou com a atitude de João Pinto.

"Tem gente peidando sempre aqui dentro. Foi tu?", perguntou Gabi Rossi para João Pinto.

"Foi você que eu vi", apontou Manoelzinho para o veterinário.

"Tá podre", reclamou Thiago Luz.

"Ô Pintinho, vai deitar lá fora, pelo amor de Deus", pediu Baronesa.

"Mas eu não to peidando toda hora não", respondeu João. "Foi só agora, as outras vezes não fui eu."

"Nossa esse cheiro aqui", falou Fellipe ao entrar no quarto.

"Mas você sabia que ia fazer, por que você não foi lá? Se tá dormindo, tudo bem. Mas você está acordado é palhaçada. Tacar b**** na cara da gente", falou Baronesa estressada.

