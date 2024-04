Ex-esposa de Anderson do Molejo se despede do cantor: 'iríamos para casa'

Paula Cardoso, ex-esposa de Anderson Leonardo, do Molejo, lamentou a morte do cantor. Os dois eram pais de Alice, 3, a filha mais nova do artista. Anderson morreu aos 51 anos, na sexta (26), em decorrência de um câncer inguinal.

Queria acordar e ver que tudo não passou de um sonho ruim, você me perguntando se consegue descansar mesmo dormindo em um sofá!

Paula Cardoso, em publicação no Instagram

Mesmo separados, a mulher disse que voltaria para casa com Anderson. "Sei que prometi que iríamos para casa, mas assim Deus não permitiu e sair daquele hospital sem você foi a pior sensação que senti na vida!".

Paula disse estar sofrendo muito. "Não sei como vai ser daqui para frente, só peço força para seguir, mas agora tá doendo tanto!", escreveu. "Um pedaço de mim se foi, mais que um marido, um amigo, um cúmplice,parceiro de vida. Só queria mais tempo, mas assim foi a vontade de Deus, e assim como te prometi juntos até o fim!".

O que aconteceu?

O músico estava internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Anderson Leonardo havia descoberto um câncer inguinal em outubro de 2022 e após três meses anunciou que estava curado. Entretanto, em maio de 2023, ele recebeu novo diagnóstico da doença, desta vez nos testículos, e estava em fase de tratamento.

O músico foi internado em setembro para tratar uma embolia pulmonar. Ele chegou a ir para o CTI, mas teve alta após 11 dias.

Anderson foi ao hospital com "fortes dores" no fim de fevereiro. Ele se sentiu mal após um show. O artista passou por um tratamento alternativo e fez um bloqueio de plexo nervoso gástrico para tratar as dores crônicas.

O artista estava na UTI desde o dia 22 de abril devido ao câncer. Em estado gravíssimo, ele precisou receber doações de sangue.

Quem era Anderson Leonardo?

Anderson Leonardo nasceu no estado do Rio de Janeiro, em 18 de agosto de 1972. Ele entrou no Molejo na década de 80 e viu a música "Caçamba" colocar o grupo de pagode no topo das paradas de sucesso.

Após o sucesso da canção, outras melodias conquistaram o público e as pistas de dança na voz de Anderson Leonardo. "Brincadeira de Criança", "Dança da Vassoura", "Cilada" e "Paparico", entre outras músicas.

Sendo vocalista e tocando cavaquinho no Molejo, Anderson Leonardo também ganhou destaque por seu trabalho como compositor.