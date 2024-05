Participantes entram em mansão e Anahí chora por desistência

Os seis vileiros selecionados para seguir para a mansão em A Grande Conquista (Record) puderam conhecer o imóvel na tarde de hoje (9).

O que aconteceu

Anahí foi a primeira participante a entrar na mansão. Ela caminhou ao redor da piscina e academia enquanto agradecia a quem votou para que permanecesse: "Obrigada, Acre", comemorou.

Minutos depois, Cel entrou na área externa e abraçou Anahí. "Amigo, sério que você está aqui? Não acredito", disse a participante.

Dona Geni também foi recebida aos gritos. "Tô desde a semana passada no hotel", disse.

Bruno Cardoso, Haddad e Kaio completaram o elenco pré-selecionado. Além deles, 14 vileiros entrarão na mansão na noite de hoje, durante a edição ao vivo.

Com todos reunidos, as portas do imóvel foram abertas e o grupo explorou os cômodos. Em seguida, fizeram um brinde.

Durante a conversa, Anahí descobriu sobre a desistência de Cacau e se emocionou. "Eu não acredito", disse.

