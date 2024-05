Saryne: Climão entre mãe de Endrick e nora é indelicado e desnecessário

Um "climão" se instaurou após o jogador do Palmeiras Endrick ser entrevistado por Pedro Bial com as presenças de sua mãe, Cíntia, e a namorada, Gabriely Miranda.

Após o atacante, de 17 anos, ser questionado sobre casamento, sua mãe disse que ele era "muito novo" para pensar nisso. Ela chegou a publicar uma foto da entrevista com a nora cortada da imagem. "Só faltou o Bial fazer o discurso de eliminação nesse papo com a mãe do Endrick", brincou Chico Barney no Central Splash de hoje (9).

Bárbara Saryne disse que "picuinhas" entre sogra e nora são comuns, e que a mãe do jogador até tem razão ao achá-lo muito novo, mas a situação foi "indelicada" por ser exposta ao público. "Foi desnecessário", disse.

"Treta de nora e sogra é das instituições mais antigas da humanidade", acrescentou Chico. "É uma questão da mãe estar com ciúmes".

Assista à íntegra do Central Splash:

